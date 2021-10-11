Polisle alkollü sürücü arasında yaşananlar kameraya yansıdı: “Direnme yat” dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

Anons üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeyi adeta abluka altına aldı. Yaşanan kovalamacada alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, sürücü Şaban U. (39) ve araçta bulunan yeğenleri Rahim U. (25) ile Tunahan T. (24) yakalandı.





"DİRENME YAT" DEDİ YATMADI, YATIRILDI KALKMADI

Sürücünün yeğenleri zorluk çıkartmadan polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alınırken, alkollü sürücü Şaban U. gözaltına alınmamak için polise direndi. Ekiplere zor anlar yaşatan alkollü sürücü yere yatmamakta direnirken, polis ekipleri "Yat yere direnme" diyerek güçlükle yere yatırdı. Yere yatan sürücü "Haydi yattım, tamam yattım. Ne oldu?" derken, elleri arkadan kelepçelenen sürücü bu kez de polis aracına bindirilmek için kaldırılmak istendi. Polis ekiplerinin "Kalk" demesi üzerine sürücü bu kez de "Haydi yatırdınız kalkmıyorum, kalkmıyorum" diyerek ekiplere güçlük çıkardı. Polis ile alkollü sürücünün ilginç diyaloğu ise kameralara anbean yansıdı.