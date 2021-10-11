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    Öğretmen Hasan Kartal, öğrencilerine sadece okuma-yazma değil sebze yetiştirmeyi de öğretti

    Öğretmen Hasan Kartal, kendisini 34 öğrencisine adadı. Derslerde okuma-yazma öğretmekle kalmadı. Sebze yetiştirmeyi, yemek yapmayı bile anlattı. 34 yavrunun eğitim gördüğü okulda tek bir kişide dahi virüse rastlanmadı.

    Kartal yuvası

    Diyarbakır Kumrucuk Köyü'nde öğretmen Hasan Kartal, okulda müthiş bir değişime imza attı. Dersleri sınıftan bahçeye, doğaya taşıdı.

    Okula gelemeyenleri de unutmadı. Evlerine gidip ders çalıştırdı. Uyguladığı yöntemi iki kelimeyle anlattı: Hayatı öğretiyoruz...

    COVİD-19'UN GİREMEDİĞİ OKUL
    34 yavrunun eğitim gördüğü okulda tek bir kişide dahi virüse rastlanmadı.

    KÖPEK DE YIKADILAR TURŞU DA KURDULAR
    Öğrenciler, konserve ve reçel yapıp turşu kuruyor. Kümesten aldıkları yumurtalarla okulda kahvaltı ediyor.

    GÜL KİREKLO

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    Haberler Yaşam Öğretmen Hasan Kartal, öğrencilerine sadece okuma-yazma değil sebze yetiştirmeyi de öğretti
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