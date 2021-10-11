Öğretmen Hasan Kartal, öğrencilerine sadece okuma-yazma değil sebze yetiştirmeyi de öğretti

Diyarbakır Kumrucuk Köyü'nde öğretmen Hasan Kartal, okulda müthiş bir değişime imza attı. Dersleri sınıftan bahçeye, doğaya taşıdı.

Okula gelemeyenleri de unutmadı. Evlerine gidip ders çalıştırdı. Uyguladığı yöntemi iki kelimeyle anlattı: Hayatı öğretiyoruz...

COVİD-19'UN GİREMEDİĞİ OKUL

34 yavrunun eğitim gördüğü okulda tek bir kişide dahi virüse rastlanmadı.

KÖPEK DE YIKADILAR TURŞU DA KURDULAR

Öğrenciler, konserve ve reçel yapıp turşu kuruyor. Kümesten aldıkları yumurtalarla okulda kahvaltı ediyor.

GÜL KİREKLO

