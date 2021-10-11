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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 11 Ekim 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 11 Ekim 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Nebahat ile İdris Akbulut'un yakışıklısı Muhammed Eymen (üstte) ve prensesleri Yağmur (altta)...

    Özlem ile Rıdvan Şen'in prensesleri Asya Şen

    Özden ile Haydar Mırçık'ın yakışıklısı Okan Alp


    Aysu ile Berkant Ufak'ın prensleri İbrahim Batın

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 11 Ekim 2021
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