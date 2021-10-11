Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 11 Ekim 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Nebahat ile İdris Akbulut'un yakışıklısı Muhammed Eymen (üstte) ve prensesleri Yağmur (altta)...

Özlem ile Rıdvan Şen'in prensesleri Asya Şen

Özden ile Haydar Mırçık'ın yakışıklısı Okan Alp



Aysu ile Berkant Ufak'ın prensleri İbrahim Batın