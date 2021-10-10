Ankara'da kan donduran olay! 9 yıldır aranan 2 kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası ve kemik parçaları...

Ankara'da 2012 yılında kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürüldüğü ortaya çıktı.
YENİ DELİLLER HAREKETE GEÇİRDİ
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 01 Ocak 2012'de kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürülmüş olabilecekleri yönünde yeni delillere ulaşıldı.
3 GÖZALTI
Bunun üzerine şüpheli olduğu değerlendirilen A.T., F. G. ve İ.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgusunda, kayıp iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleriyle bugün olay yerinde kazı çalışması yapıldı.
KEMİK PARÇALARI BULUNDU
Olayla ilgili gözaltına alınan İbrahim T., keşif yapılması için hobi bahçesine getirildi. İbrahim T.'nin ifadesi üzerine bahçede gösterilen alanlar, jandarma gözetiminde iş makinesiyle kazıldı.