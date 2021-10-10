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    • Yaşam
    • 10.10.2021 19:28
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    • 10.10.2021 19:42
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    Ankara'da kan donduran olay! 9 yıldır aranan 2 kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası ve kemik parçaları...

    Son dakika haberleri... Ankara'da duyanların kanını donduran bir olay açığa çıktı. 2012 yılında kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu öldürüp, Ayaş ilçesindeki bir hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, sorguda suçu itiraf etti. Bölgede yapılan kazı çalışmasında, kayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. 3 şüpheliden Fahriye G.'nin öldürülen çocukların annesi olduğu ve İbrahim T. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. İşte olay detayları...

    DHA
    Ankara’da kan donduran olay!

    Ankara'da 2012 yılında kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürüldüğü ortaya çıktı.

    YENİ DELİLLER HAREKETE GEÇİRDİ
    Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 01 Ocak 2012'de kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürülmüş olabilecekleri yönünde yeni delillere ulaşıldı.

    3 GÖZALTI
    Bunun üzerine şüpheli olduğu değerlendirilen A.T., F. G. ve İ.T. gözaltına alındı.

    Şüphelilerin sorgusunda, kayıp iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleriyle bugün olay yerinde kazı çalışması yapıldı.

    KEMİK PARÇALARI BULUNDU
    Olayla ilgili gözaltına alınan İbrahim T., keşif yapılması için hobi bahçesine getirildi. İbrahim T.'nin ifadesi üzerine bahçede gösterilen alanlar, jandarma gözetiminde iş makinesiyle kazıldı.

        Sabah saatlerinde yapılan kazıda, Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'na (17) ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, akşam saatlerinde 500 metre uzaklıkta yapılan kazıda ise Oğulcan Bertan Karaoğlu'na (22) ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

        YASAK AŞK İDDİASI

        Gözaltına alınan 3 şüpheliden Fahriye G.'nin öldürülen çocukların annesi olduğu ve İbrahim T. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.

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