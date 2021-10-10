Ankara'da kan donduran olay! 9 yıldır aranan 2 kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası ve kemik parçaları...

Sabah saatlerinde yapılan kazıda, Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'na (17) ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, akşam saatlerinde 500 metre uzaklıkta yapılan kazıda ise Oğulcan Bertan Karaoğlu'na (22) ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

YASAK AŞK İDDİASI



Gözaltına alınan 3 şüpheliden Fahriye G.'nin öldürülen çocukların annesi olduğu ve İbrahim T. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.