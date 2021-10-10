Operasyonda ele geçirilen 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu orijinal çıktı

Tokat'ta 16 Haziran 2020'de polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarıyla İstanbul'dan kente gelen 4 şüpheliyi takibe aldı. Yakalanan şüphelilerin yanındaki Prenses Salome ve Yahya Peygamber'in birlikte resmedildiği bir tablo ele geçirildi.
1881 tarihli ve M. Berntzwiller imzası taşıyan eser, polis ekiplerince incelenmek üzere Hacettepe Üniversitesi'ne gönderildi. Edebiyat fakültesi sanat tarihi bölümü batı sanatı çağdaş sanat ana bilim dalı uzmanlarınc incelenen eserin orijinal olduğu belirlendi. Tokat Müzesi'nde koruma altına alınan eser, bir süre sonra sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
'ESAS OLAN KÜLTÜREL DEĞERİDİR'
Türkiye'de tarihi eser kaçakçılığının çok olduğunu belirten Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Tarihi eserlerin değerlerine ilişkin sahici olmayan fiyatların konuşulması, efsanelerin oluşmasına neden oluyor ve özellikle bu efsanelerin peşinden giden dar gelirli vatandaşlarımız oluyor. Öncelikle onları uyarmak istiyorum; bunun maddi değerinden ziyade kültürel değerleri önemlidir. Bu topraklarda binlerce yıldır Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar olduğu gibi Mecusilere varana kadar bir sürü insan, bir arada barış içerisinde yaşadı. Onlar kendi inançlarının görüntüsünü çeşitli şekillerde hayata yansıttı.