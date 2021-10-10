Operasyonda ele geçirilen 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu orijinal çıktı





Bu tablo da onlardan birisidir. Eski Ahit'teki anlatıların bir tabloya dönüştürülmüş halidir. Bu batı dünyasında sıkça karşılaştığımız bir şeydir. Özellikle Hristiyan kültüründe çok belirgin olarak Eski ve Yeni Ahit'te, İncil'deki hikayelerin resmedildiğini görüyoruz. Avrupa'da bu daha da yaygındır. Bu da bizim Anadolu'da ortaya konulan bir üründür. Aslında bu ürünler, bizim Anadolu'nun hayatına ilişkin çok şey söyleyebilmek açısından önemlidir. Çünkü her zaman o tarihe ilişkin verilere ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Ama bir tablodaki ayrıntı; o günün yaşantısına, dinine, inancına, geleneğine açıklamalar getirmesine vesile oluyor. Dolayısıyla bu tablonun maddi değeri değil, esas olan kültürel değeridir" dedi.