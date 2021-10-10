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    • Yaşam
    • 10.10.2021 12:28
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    • 10.10.2021 12:28
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    Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 ağır yaralı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır şekilde yaralandı. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü A.Ç.'nin 0,97 promoil alkollü olduğu, otomobilin hız göstergesinin de 160 kilometre hızda sabit kaldığı tespit edildi. Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Manisa’da otomobil bariyerlere çarptı: 4 ağır yaralı

    Edinilen bilgiye göre, A.Ç. yönetimindeki 45 AEM plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Sinirli Mahallesi'nde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü A.Ç. ile otomobilde bulunan E.T., E.K. ve Y.E. yaralandı.

    Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

    Otomobil sürücüsü A.Ç., yapılan müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

    Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü A.Ç.'nin 0,97 promoil alkollü olduğu, otomobilin hız göstergesinin de 160 kilometre hızda sabit kaldığı tespit edildi. Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 ağır yaralı
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