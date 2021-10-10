Matematik öğretmeninden akılalmaz taciz! Zarfın içinde sperm kalıntıları bulundu

Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan S.H. iddialara göre markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulunuyordu. Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., 15 gün önce de marketin giriş kapısının altından bir zarf attı.