Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp çorapla markete girdi





"AMCAYA BAKTIM AYAKKABI YOK, ÇORAP VAR ÜZERİNDE"

Market sahibi Hasan Çetin, "Sabah saatlerinde markete bir amca geldi. 55-60 yaşlarındaydı. Ayakkabılarını çıkarmış girmiş, ben fark etmedim. Ekmek getiren fırıncı görmüş. Bana 'Senin bu adamı alkışlaman lazım' diyerek içeri girdi. Ben de ne oldu dedim. Amcaya baktım ayakkabı yok, çorap var üzerinde. Amca da bana 'Yerler kirlenmesin amcam, ayakkabılar kirli' dedi. Ben de 'Olur mu' dedim. 'Temizleriz' dedim. Şaşırdık. Hiçbir müşterimizden öyle bir beklentimiz yok. Amca bizi mahcup etti" dedi.