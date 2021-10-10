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    • Yaşam
    • 10.10.2021 13:41
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    • 10.10.2021 13:52
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    Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkarıp çorapla markete girdi

    Antalya'da çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kumluca'da bir kişi market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp çorabıyla markete girdi. O anlar ise kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

    Market kirlenmesin diye çorapla markete girdi

    Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir markete dün alışverişe gelen orta yaşlı bir vatandaş, market girişinde ayakkabılarını çıkarıp çorapları ile içeri girdi.

    Durumu markete ekmek getiren fırın çalışanı fark etti. Fırın çalışanının ayakkabılarını neden çıkardığını sorduğu adamın, "Market kirlenmesin. Ben de esnaflık yaptım. Araziden geliyorum" dediği öğrenildi.

    Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde adamın ayakkabısını çıkarması ve çorapları ile alışveriş yaptığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlenerek, çok sayıda beğeni aldı.



        "AMCAYA BAKTIM AYAKKABI YOK, ÇORAP VAR ÜZERİNDE"
        Market sahibi Hasan Çetin, "Sabah saatlerinde markete bir amca geldi. 55-60 yaşlarındaydı. Ayakkabılarını çıkarmış girmiş, ben fark etmedim. Ekmek getiren fırıncı görmüş. Bana 'Senin bu adamı alkışlaman lazım' diyerek içeri girdi. Ben de ne oldu dedim. Amcaya baktım ayakkabı yok, çorap var üzerinde. Amca da bana 'Yerler kirlenmesin amcam, ayakkabılar kirli' dedi. Ben de 'Olur mu' dedim. 'Temizleriz' dedim. Şaşırdık. Hiçbir müşterimizden öyle bir beklentimiz yok. Amca bizi mahcup etti" dedi.
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