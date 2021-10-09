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    • Yaşam
    • 09.10.2021 08:54
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    • 09.10.2021 08:54
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    Tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı

    İzmir'in Buca ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerindeki tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı. Polisin dahi şoke olduğu olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

    DHA
    Akılalmaz yöntem! Tıraş makinesi ve kalemden çıktı

    İzmir'in Buca ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerindeki tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı. Polisin dahi şoke olduğu olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

    Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Çaldıran Mahallesi'nde şüphe üzerine H.Y.'yi durdurdu. Yapılan aramada H.Y.'nin üzerinden tıraş makinesi ve kalem çıktı.



    METAMFETAMİN BULUNDU
    Polis ekipleri, kalemi ve tıraş makinesini kontrol ettiğinde ise adeta şoke oldu. Tıraş makinesi ve kalemin içerisinde 2.69 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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