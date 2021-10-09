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    • Yaşam
    • 09.10.2021 08:47
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    • 09.10.2021 09:41
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    Balkonun PVC kısmının kırılması sonucu 20 metreden yere çakılan kız çocuğu yaşamını yitirdi

    Olay, Antalya Caddesi, Kaymakamlık lojmanı karşısında bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşandı. Evde yaşayan 8 yaşındaki Erva Kavaklı, apartmanın arka tarafındaki mutfak bölümünde PVC ile kapatılan balkonunda, PVC kısmının kırılması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten zemin üzerine düştü. Talihsiz kız hayatını kaybetti. Haberin detayları...

    İHA
    Feci olay! Kız çocuğu yere çakıldı

    Olay, Antalya Caddesi, Kaymakamlık lojmanı karşısında bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşandı. Evde yaşayan 8 yaşındaki Erva Kavaklı, apartmanın arka tarafındaki mutfak bölümünde PVC ile kapatılan balkonunda, PVC kısmının kırılması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten zemin üzerine düştü.

    8 yaşındaki Kavaklı'nın bulunduğu bina ile hemen yanında bir inşaat temeli bulunan boşluk alanda içerisi hafriyat dolu çuval üzerine düştüğü tespit edildi.

    Olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

        Polis olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı ikamet ve alanda inceleme yaparken, çocuğun düştüğü kapalı balkonun kiler olarak kullanıldığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Haberler Yaşam Balkonun PVC kısmının kırılması sonucu 20 metreden yere çakılan kız çocuğu yaşamını yitirdi
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