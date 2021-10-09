Balkonun PVC kısmının kırılması sonucu 20 metreden yere çakılan kız çocuğu yaşamını yitirdi

Olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.