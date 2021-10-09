İstanbul'da, yolda kayan taksi duvara çarpıp takla attı

Birkaç kez takla attıktan sonra yan duran takside sıkışan sürücü, kazayı görerek yardıma koşan diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Belinden hafif şekilde yaralandığı öğrenilen taksici, ambulansla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.