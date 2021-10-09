İstanbul'da, yolda kayan taksi duvara çarpıp takla attı

İstanbul Beyoğlu'nda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, istinat duvarına çarparak devrildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, Şişhane Refik Saydam Caddesi'nde 07.00 sıralarında meydana geldi. Karaköy'e gitmek için Tersane Caddesi'ne yönelen 34 THK 29 plakalı taksi sürücüsü, yokuş aşağı ilerlediği sırada, önündeki kamyon aniden durdu. Taksi sürücüsü, kamyona çarpmamak için fren yaptı.
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak takla attı.