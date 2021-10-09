Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.10.2021 14:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.10.2021 14:00
    ABONE OL

    12 yıldır aranıyordu! Hükümlü yakalandı

    Bingöl’de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2009 yılından itibaren aranan şüpheli şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı. Haberin detayları...

    İHA
    12 yıldır aranıyordu! Yakalandı

    Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2009 yılından itibaren aranan şahıs, 7 Ekim 2021 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İETT aracı küçük çocuğa çarptı
    Haberler Yaşam 12 yıldır aranıyordu! Hükümlü yakalandı
        SON DAKİKA