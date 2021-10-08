Son dakika: İstanbul'da platonik olduğu kadının yüzüne asit döken saldırgan adliyeye sevk edildi

İstanbul Avcılar'da Mehmet Y. isimli şüpheli, eğlence mekanında çalışan Yasemin Uzunçelebi'ye aşık oldu. Ancak Uzunçelebi'den beklediği karşılığı alamayan Mehmet Y., 42 yaşındaki Uzunçelebi'yi takıntı haline getirdi. Uzun süre boyunca aşık olduğu kadını takip eden Mehmet Y., 5 Eylül Salı gecesi gizlice Uzunçelebi'nin evine girdi.