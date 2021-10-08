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    • Yaşam
    • 08.10.2021 12:00
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    • 08.10.2021 12:01
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    Son dakika: İstanbul'da platonik olduğu kadının yüzüne asit döken saldırgan adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da bir süredir platonik aşık olduğu kadından olumlu yanıt alamayan Mehmet Y., gece saatlerinde gizlice evine girdiği Yasemin Uzunçelebi'nin yüzüne asit döktü. Cildinde ileri derecede yanıklar oluşan kadın ağır yaralanarak bir gözünü kaybederken, saldırgan ise kayıplara karıştı. Şok olayın ardından çalışma başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asitli saldırganı Esenyurt'ta saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında farklı suçlardan tam 16 kaydının bulunduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan Mehmet Y., Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

    Asitçi sapık hakkında son dakika gelişmesi

    İstanbul Avcılar'da Mehmet Y. isimli şüpheli, eğlence mekanında çalışan Yasemin Uzunçelebi'ye aşık oldu. Ancak Uzunçelebi'den beklediği karşılığı alamayan Mehmet Y., 42 yaşındaki Uzunçelebi'yi takıntı haline getirdi. Uzun süre boyunca aşık olduğu kadını takip eden Mehmet Y., 5 Eylül Salı gecesi gizlice Uzunçelebi'nin evine girdi.

    Yanında getirdiği kimyasal maddeyi genç kadını yüzüne döktü. Uykusundan feci bir acıyla uyanan kadının yüzü ileri derece yandı, bir gözü kör oldu. Uzunçelebi çığlık çığlığa yardım isterken, Mehmet Y. ise gizlice girdiği binadan uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

    ESENYURT'TA YAKALANDI
    Yüzünde feci yanıklar oluşan ve bir gözünü tamamen kaybeden kadın Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Talihsiz kadının hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedilirken, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise asitli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Avcılar Polisi'nin detaylı çalışmaları sonucunda asitli saldırgan EsenyurtTalatpaşa Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

        16 SUÇ KAYDI VAR
        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında farklı suçlardan tam 16 kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre işlemleri tamamlanan Mehmet Y., Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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