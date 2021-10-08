Son dakika: İstanbul'da platonik olduğu kadının yüzüne asit döken saldırgan adliyeye sevk edildi

İstanbul Avcılar'da Mehmet Y. isimli şüpheli, eğlence mekanında çalışan Yasemin Uzunçelebi'ye aşık oldu. Ancak Uzunçelebi'den beklediği karşılığı alamayan Mehmet Y., 42 yaşındaki Uzunçelebi'yi takıntı haline getirdi. Uzun süre boyunca aşık olduğu kadını takip eden Mehmet Y., 5 Eylül Salı gecesi gizlice Uzunçelebi'nin evine girdi.
Yanında getirdiği kimyasal maddeyi genç kadını yüzüne döktü. Uykusundan feci bir acıyla uyanan kadının yüzü ileri derece yandı, bir gözü kör oldu. Uzunçelebi çığlık çığlığa yardım isterken, Mehmet Y. ise gizlice girdiği binadan uzaklaşarak gözlerden kayboldu.
ESENYURT'TA YAKALANDI
Yüzünde feci yanıklar oluşan ve bir gözünü tamamen kaybeden kadın Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.