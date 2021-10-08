Son dakika haberleri: İstanbul Kartal'da yaşayan Derya Elbasan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşinden boşanmak için dava açtı. Davayı bekleyen 2 çocuk annesi kadın, geçen yıl haziran ayında işine giderken eşi tarafından sokak ortasında darp edildi.
Hatta iddiaya göre Erol Elbasan eşine silah çekti, 2 kez tetiğe bastı ama silah tutukluk yaptı. Derya Elbasan ölümden bu şekilde kurtuldu ancak feci şekilde darp edilmekten kurtulamadı.
"YARIM BIRAKTIĞI İŞİ TAMAMLAYACAK"
Sabah'ın haberine göre; Onu vücudunda ve ruhunda yaralarla bırakan eş tutuklandı. Hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erol Elbasan mahkemede, "pişmanım" savunması yaptı. Eşinden ve tüm kadınlardan özür dilediğini söyledi. Hukuk mücadelesi veren Derya Elbasan ise pişmanlık savunmasına inanmadığını dile getirdi. "Dışarıya çıktığında yarım bıraktığı işi tamamlayacaktır" dedi.