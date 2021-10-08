"YAŞAMIN VE ÖLÜMÜN BENİM ELİMDE"

Olay günü Erol Elbasan'ın boşanma aşamasında olduğu eşini tenha bir noktada sıkıştırarak, "burada polis molis yok seni kimse kurtaramaz, yaşamın ve ölümün benim elimde" diyerek silahın tetiğini çektiğini ancak ateş almamasıyla silahın kabzasını defalarca genç kadının yüzüne vurduğu kaydedildi.