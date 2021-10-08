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    • Yaşam
    • 08.10.2021 09:28
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    • 08.10.2021 09:37
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    SON DAKİKA: 500 metre korur mu? 20 yıllık eşinden şans eseri kurtulan kadını isyan ettiren karar: Serbest kaldı

    Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da yaşayan Derya Elbasan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşine boşanma davası açtı. Eşi tarafından sokak ortasında darbedildi ve silah tutukluk yaptığı için hayatta kaldı. 11 yıl hapisle yargılanan Erol Elbasan'a alt sınırdan ceze verildi ve tahliye edildi. Sanık Erol Elbasan'ın eşinin evine 500 metreden fazla yaklaşmamasına hükmedildi. Bu durum, daha önce böyle bir olayı yaşayan kadını "500 metre korur mu" sorusunu da akıllara getirirken karara itiraz edildi. "Ensendeyim, yaşamın ve ölümün elimde" diyerek eşine kabusu yaşatan adamın cezasına itiraz edilse de sonuç değişmedi. 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası onandı.

    500 metre korur mu?

    Son dakika haberleri: İstanbul Kartal'da yaşayan Derya Elbasan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşinden boşanmak için dava açtı. Davayı bekleyen 2 çocuk annesi kadın, geçen yıl haziran ayında işine giderken eşi tarafından sokak ortasında darp edildi.

    Hatta iddiaya göre Erol Elbasan eşine silah çekti, 2 kez tetiğe bastı ama silah tutukluk yaptı. Derya Elbasan ölümden bu şekilde kurtuldu ancak feci şekilde darp edilmekten kurtulamadı.

    "YARIM BIRAKTIĞI İŞİ TAMAMLAYACAK"
    Sabah'ın haberine göre; Onu vücudunda ve ruhunda yaralarla bırakan eş tutuklandı. Hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erol Elbasan mahkemede, "pişmanım" savunması yaptı. Eşinden ve tüm kadınlardan özür dilediğini söyledi. Hukuk mücadelesi veren Derya Elbasan ise pişmanlık savunmasına inanmadığını dile getirdi. "Dışarıya çıktığında yarım bıraktığı işi tamamlayacaktır" dedi.

        İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE KARARI
        Mahkeme Erol Elbasan'ı savcılığın talep ettiği gibi "silahla yaralama" suçundan değil "yaralama" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından indirimle cezasını 2 yıl 8 aya düşürdü. "Hakaret" ve "tehdit" suçlarından ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildi.

        3 ay 2 gün tutuklu kalan sanıkla ilgili tahliye kararı da veren mahkeme, eşinin evine 500 metreden fazla yaklaşmamasına hükmetti. Kararın ardından Elbasan'ın avukatı az, sanık Erol Elbasan'ın ise çok bularak cezaya itiraz etti.

        "YAŞAMIN VE ÖLÜMÜN BENİM ELİMDE"
        Olay günü Erol Elbasan'ın boşanma aşamasında olduğu eşini tenha bir noktada sıkıştırarak, "burada polis molis yok seni kimse kurtaramaz, yaşamın ve ölümün benim elimde" diyerek silahın tetiğini çektiğini ancak ateş almamasıyla silahın kabzasını defalarca genç kadının yüzüne vurduğu kaydedildi.

            Faillerin mağdurları yalnız olduğu zaman ve mekanda yakaladığı belirtilen dilekçede, "Derya Elbasan'ın yüzünde oluşan hasarın silahla gerçekleşmediğinin kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır" denildi. Sanığın üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.

            İTİRAZLAR SONUÇ BULMADI, CEZA ONANDI
            Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi itirazları karara bağladı. Mağdurun "ceza az, bu silahla yaralama hatta öldürmeye teşebbüs" itirazlarını reddetti. Yerel mahkemenin Erol Elbasan hakkında "yaralama" suçundan verdiği 2 yıl 8 ay 15 günlük verdiği hapis cezasını onadı.

            Cezanın kesinleşmesi üzerine sanık Elbasan yeniden cezaevine girdi.
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