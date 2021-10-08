Döner tiryakisi saksağan! Müşterileri dönerlerini yemeden bırakmıyor

Bursa'da döner tiryakisi saksağan, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Sevimli saksağan, dönerci dükkânına gelen müşterilerin üzerine konarak, kendine döner ısmarlatana kadar ayrılmıyor.
Yıldırım ilçesinde bulunan dönercinin en önemli müşterisi yaban saksağanı. 5 yıl önce başlayan bu ilginç alışveriş her gün aksamadan devam ediyor. Döneci Kadir Güralev, dükkânının önüne gelen saksağana su verdi.
Kuşun suyu içmesiyle aralarında dostluk başladı. Adını Şakir koydukları saksağan her gün dükkâna gelmeye başladı.