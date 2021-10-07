İstanbul'da 5 milyon TL'lik Bitcoin vurgunu!

İranlı iş kadını Mahnoush J.M., 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirmek istedi. İran uyruklulara danışmanlık yapan Farzad K. M. ile Kapalıçarşı'da buluştu.

Ofiste dolar kurunun yüksek olmasını bahane eden Farzad, paraları kur düştükten sonra dolara çevirmesi için Mahnoush J.M.'yı ikna etti. Parayı döviz bürosundaki emanet kasaya bırakan Mahnoush ve Farzad, Kapalıçarşı'dan ayrıldı. Farzad, bir gün sonra büroya gitti, 173 bin dolar ve 60 bin lirayı nakit, geri kalan tüm paranın ise Bitcoin hesabına aktarılmasını istedi.

Ardından İran'a kaçtı. Mahnoush'un başvurusu üzerine Farzad'ın ortağı Volkan K, tutuklandı. Döviz bürosunda çalışan diğer şüpheliler C.A. ve E.K. serbest bırakıldı.