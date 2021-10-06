Uçak mühendisi Hilmi Çağlar Motorcu kaza kurbanı oldu! (Yaşam haberleri)

CEZA: 89 BİN YIL

Mehmet Aydın ve yöneticileri hakkında 2 milyon 278 bin 393 lira mağduriyeti olan 130 kişinin şikayetçi olmasına ilişkin 75 sayfalık yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede Aydın'ın o dönem Rus sitelerinde yaygın olan 'Çılgın Tavuklar' isimli oyundan esinlendiği, sisteme yeni katılımcıların dahil edilerek yatırılan paraların artırılması yönünde piramit satış içerikli bir sistem oluşturduğu öne sürüldü. Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezası istendi. Birleştirilirse toplam 89 bin yıla kadar hapsi istenmiş olacak.