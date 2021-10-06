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    Uçak mühendisi Hilmi Çağlar Motorcu kaza kurbanı oldu! (Yaşam haberleri)

    Antalya Muratpaşa'da cadde üzerinde seyir halinde bulunan otobüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosikleti kullanan uçak mühendisi Hilmi Çağlar Motorcu (30), özel hastaneye kaldırıldı. Motorcu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cenazenin alınışı sırasında genç mühendisin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

    Mühendisin acı sonu

    Antalya Muratpaşa'da cadde üzerinde seyir halinde bulunan otobüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosikleti kullanan uçak mühendisi Hilmi Çağlar Motorcu (30), özel hastaneye kaldırıldı. Motorcu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cenazenin alınışı sırasında genç mühendisin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

    ÇUBUK DEHŞETİ
    Batman'da önceki gün Abdullah Çam (40), borç verdiği E.S.'den parasını isteyince tartışma çıktı. İş yeri sahipleri araya girerek tarafları ayırdı. E.S., bu kez iş yerinden aldığı demir çubukla Çam'ın başına vurdu. Abdullah Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, E.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    25 YILI ÇALINDI
    G.Antep'te Medine (57) ve Ali (62) Atmaca çiftinin, oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri 170 bin lira değerindeki altın ve para, eve giren kişilerce çalındı. Hayallerinin çalındığını söyleyen Atmaca çifti, 25 yıllık birikimlerine kavuşmak istediğini söyledi.

        10 AY SONRA TAHLİYE
        Çorum'da Ünal Akay, muhtar akrabası Nurettin Akay'ı (63), evinin avlusunda tüfekle vurarak öldürdü. Tutuklanan katil, hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmasında "Muhtar, benim canım ciğerim olurdu. Neden öldüreyim? Suçsuz yere yatıyorum" diyen Ünal Akay, 'suç işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin delillerin olmayışı' gerekçesiyle 10 ay sonra tahliye edildi.

        36 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 36 milyon 535 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 965'er lira, 4 bilenler 496'şar lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

        HASTALARA UMUT OLDU
        Antalya'da kanser tedavisi gören Bayram Ateş'in (74) açtığı dava binlerce hastaya umut oldu. Ateş, kendisine reçete edilen ilacın ödenmesi için dava açtı. Ancak davanın sonucunu göremeden hayatını kaybetti. Antalya 2. İş Mahkemesi, davacının ödediği 16 bin 799 liranın faiziyle birlikte karşılanmasına hükmetti. Bayram Ateş'in eczacı oğlu Murat Ateş "Bizim davamızdan sonra artık ilaç SGK tarafından karşılanıyor" diye konuştu.

            BAŞARIYA ENGEL YOK
            Muş'ta             doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip 9 yaşındaki Bager Çalışcı, reklam yıldızı oluyor. Daha önce Haluk Levent ile reklamda oynayan Bager'e yeni teklifler geliyor. Yeni bir reklam projesine hazırlandığını anlatan piyanist Bager, konserlere de çıkacağını söyledi. Bager, 'Daha iyi yerlere gelmek için çalışıyorum" dedi.

            EV PARASINA FORMA!
            Türk futbolunda büyük camialarıyla dikkati çeken geçen yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formaları cep yaktı. İnternet üzerinden satılan formalar, ev fiyatlarını aratmadı. 2011'de Galatasaray'ı ziyaret eden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın imzaladığı forma 1 milyon 200 bin liradan, Fenerbahçe'nin 100'üncü yılında Roberto Carlos'un imzaladığı forma 1 milyon liradan, Alex De Souza, Can Arat, Deniz Barış, Kemal Aslan, Mehmet Aurelio, Roberto Carlos, Semih Şentürk, Serdar Kulbilge, Appiah, Tümer Metin ve Volkan Demirel imzası yer alan forma ise 1 milyon liradan satışa çıktı.

            CEZA: 89 BİN YIL
            Mehmet             Aydın ve yöneticileri hakkında 2 milyon 278 bin 393 lira mağduriyeti olan 130 kişinin şikayetçi olmasına ilişkin 75 sayfalık yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede Aydın'ın o dönem Rus sitelerinde yaygın olan 'Çılgın Tavuklar' isimli oyundan esinlendiği, sisteme yeni katılımcıların dahil edilerek yatırılan paraların artırılması yönünde piramit satış içerikli bir sistem oluşturduğu öne sürüldü. Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezası istendi. Birleştirilirse toplam 89 bin yıla kadar hapsi istenmiş olacak.
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            Haberler Yaşam Uçak mühendisi Hilmi Çağlar Motorcu kaza kurbanı oldu! (Yaşam haberleri)
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