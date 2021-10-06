Uçak mühendisi Hilmi Çağlar Motorcu kaza kurbanı oldu! (Yaşam haberleri)

Antalya Muratpaşa'da cadde üzerinde seyir halinde bulunan otobüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosikleti kullanan uçak mühendisi Hilmi Çağlar Motorcu (30), özel hastaneye kaldırıldı. Motorcu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cenazenin alınışı sırasında genç mühendisin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
ÇUBUK DEHŞETİ
Batman'da önceki gün Abdullah Çam (40), borç verdiği E.S.'den parasını isteyince tartışma çıktı. İş yeri sahipleri araya girerek tarafları ayırdı. E.S., bu kez iş yerinden aldığı demir çubukla Çam'ın başına vurdu. Abdullah Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, E.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
25 YILI ÇALINDI
G.Antep'te Medine (57) ve Ali (62) Atmaca çiftinin, oğullarını evlendirmek için biriktirdikleri 170 bin lira değerindeki altın ve para, eve giren kişilerce çalındı. Hayallerinin çalındığını söyleyen Atmaca çifti, 25 yıllık birikimlerine kavuşmak istediğini söyledi.