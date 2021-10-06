Taksim Camisi İmamı Abdullah Özkan'ın şaşırtan özelliği! Motosikletin üzerinde görenler mesleğini duyunca şaşırıyor

Abdullah Özkan 32 yaşında. Kurra hafız olan genç imam Taksim Camisi'ne bir ay önce imam olarak atandı. Daha önce görev yeri Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ydi. İmam Özkan Kasımpaşa'daki evinden yeni atandığı Taksim Camisi'ne de motosikletiyle gidiyor.
Özkan, AA muhabirine motosiklet tutkusunun nereden geldiğini ve cemaatin "motosikletli imam" görünce nasıl tepki verdiklerini anlattı.
TAKSİM CAMİSİ'NİN MOTOSİKLETLİ İMAMI: HAYALLERİMİN CAMİSİYDİ"
Taksim gibi sembolik bir camiye imam olarak atanmaktan mutluluk duyduğunu ve haberini aldığında çok heyecanlandığını ifade eden Abdullah Özkan, "Atandığımı duyunca biraz da şaşırdım, beklemiyordum. Taksim Camisi'nin ilk imamı olmak da gurur verici. Taksim Camisi hayallerimin camisiydi." dedi.
"TAKSİM CAMİSİ'NDE FARKLI PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Taksim Camisi'nin bir külliye gibi inşa edildiğini anlatan Özkan, şöyle devam etti: "Toplumun her kesimine hitap edecek alanları olan böyle bir camiye atanmış olmak beni derinden heyecanlandırıyor. Burada birçok hizmet alanı mevcut. Taksim Camisi'nde farklı projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.