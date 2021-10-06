Taksim Camisi İmamı Abdullah Özkan'ın şaşırtan özelliği! Motosikletin üzerinde görenler mesleğini duyunca şaşırıyor

Burası Türk İslam sanatlarının icra edilmesi noktasında bir merkez olacak. Cami açıldığından beri vatandaşların da camiye yoğun ilgisi var. Hem vakit namazlarında hem de cuma namazlarında büyük yoğunluk yaşıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından birçok kişi camiyi ziyaret ediyor. Yurt dışından sadece bu camiyi ve Ayasofya-i Kebir Camisi'ni görmeye gelenler oluyor. Ayrıca camimizde 2 rehber gelenlere rehberlik yapıp yönlendirme yapıyor."