Sevgilisiyle kaldığı otelin balkonundan düşüp ölmüştü! Hemşire Şebnem Köker meğer cinayete kurban gitmiş

İstanbul Kadıköy'de hemşire Şebnem Köker (29), 6 Haziran gecesi saat 03.00 sıralarında, erkek arkadaşı Timuçin B. ile kaldığı İstanbul Kadıköy'deki pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Şebnem'in babası Abdullah Köker kızının kaza ya da intihar nedeniyle yaşamını yitirmediğini belirterek şüphelerin ortadan kaldırılması için yetkililerden yardım istedi. Kızının cinayete kurban gittiğini kaydetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında sorunun cevabı ortaya çıktı. İfade veren tanıklar, o gece ikilinin tartıştığını, seslerin kendi odalarına kadar ulaştığını söyledi.

CANSIZ MANKEN ATILDI

Savcılık olay yerinde keşif yaptı. Bir cansız manken, Şebnem Köker gibi camdan aşağı bırakıldı. Manken aracılığı ile o anlar anlaşılmaya çalışıldı. Yapılan keşfin ardından bilirkişi genç kadının atılmış olsa daha uzağa düşebileceği yönünde görüş bildirdi. Timuçin B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim, gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" dese de arkadaşlarına, "O atlamak isterken tutmaya çalıştım ancak tutamadım" dediği ortaya çıktı. İşte bu çelişkinin ardından savcılık, B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Seda Nur GÜNAYDIN