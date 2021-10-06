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    Biranda 20 kilo alan kadın hamile olduğunu düşünüp hastaneye gitti! Gerçek bambaşka çıktı

    Kader İşçi, 91 kiloya çıktı. Hamile olduğunu sandı. Şişkinliğin nedeni ise 6 ay sonra aydınlatıldı. İşçi’nin karnından 20 kiloluk tümör çıktı. Doktor ise, "Pandemiden dolayı doktora gelmek konusunda insanlar biraz daha isteksizler. Bu kistleri ilerlemiş olarak görüyoruz" dedi.

    20 kiloluk kusur

    Tunceli'de bir çocuk annesi Kader İşçi (25), 7 ay önce şişkinlik şikayetiyle doktora başvurdu. İşçi ise 2. çocuğuna hamile olduğunu sandı. Ancak gebelik testi negatif çıktı. Önce idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanabileceği düşünüldü.

    Ancak tedaviye rağmen karnındaki şişkinlik artmaya devam etti. Bu süreçte 55 kilodan 91 kiloya kadar çıkan genç kadına doğru teşhis yaklaşık 6 ay sonra kondu.

    İHMAL EDİLİYOR
    İşçi'nin yumurtalık tümörü olduğu anlaşıldı. Bağcılar'da Doç. Dr. Taylan Şenol ve ekibi tarafından 15 gün önce ameliyat edilen İşçi'nin karnından tam 20 kiloluk tümör çıkarıldı. Şenol, "Pandemiden dolayı doktora gelmek konusunda insanlar biraz daha isteksizler. Bu kistleri ilerlemiş olarak görüyoruz" dedi.

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    Haberler Yaşam Biranda 20 kilo alan kadın hamile olduğunu düşünüp hastaneye gitti! Gerçek bambaşka çıktı
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