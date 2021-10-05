Sarı Bulut CEO’su Serdar Karavil: Online alışverişte bir adım öne çıkın

Ülkemizde internet kullanımının hane bazında %92'lere ulaşması, mobil ve web teknolojisinin ilerlemesi ile birlikte her yerden internete ulaşılabilmesi, internet üzerinden satışların pazar payının her geçen gün artması gibi sebepler artık herkesin internet üzerinden iş kurmasını ya da zaten kurulu olan işlerini internete taşımasını zorunlu kıldı.

Her geçen gün büyüyen internet dünyasında ve dijital pazarlamada farklılık yaratarak ön plana çıkmak, daha fazla kişiye ulaşmak firmalara daha çok avantaj sağlamaya başladı.



sarıbulut.com CEO'su Serdar Karavil, online alışveriş sitelerinin, rekabetin kıran kırana yaşandığı dijital dünyada, nasıl fark edilebilir olacaklarına ve nasıl bir adım öne çıkabileceklerine dair açıklamalarda bulundu. Karavil, "Bir site sektördeki bir soruna çözüm sağlayarak ya da sektöre bir yenilik getirerek bir farklılık oluşturabilir. Kendi adımıza biz, sitemizde ünlü markaların ürünlerini satmanın yanında kendi markamızı da oluşturarak bir farklılık yarattık. Aynı şekilde bir adım öne geçmemizi sağlayan faktörler de aynı ürünü en uygun fiyat ile sunmamız ayrıca hızlı ve sorunsuz teslimat sağlamamızdı" dedi.

Tanınan bir firma olmanın müşteri üzerinde güven verici bir etkisi olduğunu söyleyen sarıbulut.com CEO'su Karavil, "Bu tanınırlığı sağlamanın yolu dijital reklam dünyasının birbirinden farklı unsurlarından istifade etmek ve sosyal medya platformlarında aktif olarak yer almaktır" dedi.



Dijital dünyanın sürekli bir gelişim içerisinde olduğunu ve bu gelişime ayak uyduran firmaların internette kendilerine sağlam bir yer edineceğini belirten Karavil, "Müşterilerinin kolay ve hızlı bir alışveriş yapmasını sağlayan, iletişimde kolay ulaşılabilirliğe sahip olan ve müşteri memnuniyetini esas alan sarıbulut.com gibi firmalar her zaman fark yaratmaya ve her zaman bir adım önde olmaya devam edeceklerdir" dedi.