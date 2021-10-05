"Neden tekerlekli sandalye ile dans etmiyorsun?" dediler! Yeliz Güllü de yarışmalara katılıp 2 madalya kazandı

Antalya'da yaşayan Yeliz Güllü (42), 1.5 yaşında çocuk felci geçirdi.

Engeline rağmen hayata hep gülümsedi. Evlendi, ikiz kızları ve bir oğlu dünyaya geldi. Sporcu arkadaşı, "Neden tekerlekli sandalye ile dans etmiyorsun?" dedi.

Arkadaşının telkini ile tekerlekli sandalyeye ilk kez oturan Güllü'nün hayatı değişti. Ancak bu sırada ikiz kızlarından Senanur'un (12) kansere yakalandığını öğrendi.

Sadece hastanede kızını neşelendirmek için dans eden Güllü, tüm çabalarına rağmen Senanur'u 27 Haziran 2021'de kaybetti. Acılı anne kızının, "Benim için dansa devam edeceksin" vasiyetini yerine getirdi.

Güllü kızının ölümünden 12 gün sonra Antalya'da düzenlenen 4. Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'nda iki madalya kazanıp tarihe geçti. Güllü şunları söyledi: "Kızımın beni izleyeceğini biliyorum. Şimdi Polonya ve Güney Kore'deki şampiyonaya hazırlanıyorum..."