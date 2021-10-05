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    Hatay'da 3 günlük gelin tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

    Hatay’da Zeynep Yonca Sönmez, eşi Mehmet Sönmez ile mutfakta tartıştı. Ekmek bıçağını kapan 3 günlük gelin, sinirlerine hakim olamadı ve kocasını öldürdü.

    Mutfakta infaz

    20 Eylül'de Hatay'da görkemli bir düğünle evlenen Zeynep Yonca ile Mehmet Sönmez, sadece 3 gün sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında Mehmet Sönmez, bıçakla yaralandı. Sönmez, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.

    ÖNCE 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ
    Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Yonca Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü.

    Sönmez, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı, elde edilen bilgiler ve raporlar doğrultusunda Zeynep Yonca Sönmez hakkında "cinayet" iddiasıyla gözaltı kararı verdi. Evinden alınan ve götürüldüğü savcılıkta suçlamaları kabul etmeyen Sönmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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