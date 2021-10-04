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    • Yaşam
    • 05.10.2021 00:44
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    • 05.10.2021 00:44
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    Dijital kaos sonrası Mark Zuckerberg alay konusu oldu

    Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile WhatsApp'ın çökmesi sonrası dünya gündemi değişti. Milyarca insan uygulamalara bağlanamazken şirketlerden hala bir hamle gelmiş durumda değil. Sosyal medyada ise binlerce kullanıcı bu durumu mizaha çevirdi. İşte o komik paylaşımlar...

    Dijital kaos sonrası Mark Zuckerberg alay konusu oldu

    Dijital uygulamalardaki kaos halen devam ediyor. Sosyal Medya kullanıcıları dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da erişim sorunu yaşanan platformlar arasında yer alıyor.

    DİJİTAL ŞOK

    Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremiyor.

    SAAT 18:44'TE ÇÖKTÜ

    Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.

    Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.

    Tİ'YE ALINDI

    Milyonlarca kullancı uygulamaları kullanamazken sosyal medyada şirketler alay konusu oldu. Genç milyarder Mark Zuckerberg'le ilgili capsler yapılmaya başlandı. İşte o paylaşımlar.
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