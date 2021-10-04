Dijital kaos sonrası Mark Zuckerberg alay konusu oldu

Dijital uygulamalardaki kaos halen devam ediyor. Sosyal Medya kullanıcıları dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da erişim sorunu yaşanan platformlar arasında yer alıyor.

DİJİTAL ŞOK

Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremiyor.