Dijital kaos sonrası Mark Zuckerberg alay konusu oldu

Dijital uygulamalardaki kaos halen devam ediyor. Sosyal Medya kullanıcıları dünya genelinde Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da erişim sorunu yaşanan platformlar arasında yer alıyor.
DİJİTAL ŞOK
Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremiyor.
SAAT 18:44'TE ÇÖKTÜ
Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.
Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.
Tİ'YE ALINDI
Milyonlarca kullancı uygulamaları kullanamazken sosyal medyada şirketler alay konusu oldu. Genç milyarder Mark Zuckerberg'le ilgili capsler yapılmaya başlandı. İşte o paylaşımlar.