Haber spikeri Ela Rumeysa Cebeci, İstanbul Bebek'te sokak köpeğinin saldırısına uğradı (Yaşam haberleri)

Haber spikeri Ela Rumeysa Cebeci, İstanbul Bebek'te sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cebeci, "Bebek'te yürüyüş yaparken sokak köpeği ısırdı, dün günüm hastanelerde geçti.

KİMİ SUÇLAYACAĞIZ?

5 doz kuduz aşısı yaptıracağım. Korkunçtu... Bebek gibi bir yerde sokakta saldırgan hayvanların olması nasıl bir duyarsızlık? Kimi suçlayacağız? Belediyeyi mi? Orada yaşayan insanları mı? Bir geçmiş olsun'unuzu alırım" ifadelerini kullandı.

69 MİLYON TL DEVRETTİ

6 + Joker bilen çıkmayınca 69 milyon 593 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi, 171 bin 551'er lira kazandı. 4 bilenler bin 673'er lira, 3 bilenler 115'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

476 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 476 bin lira devretti. 9 bilenler 2 bin 849'ar lira, 8 bilenler 254'er lira, 7 bilenler 45'er lira, 6 bilenler ve hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

MÜBECCEL ERDİ MURADINA

Erzurum'da Mübeccel Çakmak (60), hiç evlenmedi. Gelen tüm evlilik tekliflerini geri çevirdi. Ancak emekli polis memuru olan 3 çocuk babası Salih Aykul, Mübeccel'i ikna etti. Mübeccel, telli duvaklı dünyaevine girdi. Konfetiler patlatılarak salona giren çift, ilk danslarını etti. Bugüne kadar çıkan taliplilerini geri çevirdiğini belirten Çakmak, "Nasip bugüneymiş. İnşallah hayırlı, uğurlu olur" dedi.

ÖLMEDEN ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ

Iğdır'da Aleyna Ağgül (18), 30 Eylül sabahı evinin önünde ölü bulundu. Geride bıraktığı notta "Ölümümden işadamı Gökhan Argın sorumludur" diye yazıyordu. Ağgül'ün ölümünden bir gün önce polise şüpheli Gökhan Argın (43) hakkında, 'şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Talihsiz kızın ifadesinde "Gökhan'ın bekar evine gittik. Kendisine ayrılmak istediğimi söyledim. Kolumu sıkarak omzuma yumruk attı. Alkolün ve gördüğüm şiddetin etkisiyle orada sızıp kaldım. Sabah olduğunda Gökhan Argın bana, 'Git kendini öldür. Yoksa ben seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti" dediği belirlendi. Furkan NEHRİ-Halit ÖZTÜRK

KARARA İTİRAZ

Gökhan Argın, genç kıza şantaj yapıp cinsel istismarda bulunmuştu. Ancak Argın ile oğlu Göktürk Argın serbest bırakılınca Cumhuriyet Savcısı, Doğubayazıt'taki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

YANARAK ÖLDÜ

İsveçli karikatürist Lars Vilks, İslam düşmanlığı yaptı. Hazreti Muhammed (SAV) karikatürleriyle tüm Müslüman aleminin tepkisini aldı. İslam karşıtlığıyla tanınan karikatürist Vilks'in İsveç'te kazada öldüğü ortaya çıktı. Lars Vilks ile iki koruma polisinin bulunduğu polis aracı, kamyonla çarpıştı. Araç bir anda alev aldı. Vilks ile korumalarının yanarak öldüğü açıklandı. Her iki aracın alev aldığı, 45 yaşındaki kamyon şoförünün ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

UÇAK FACİASI

Romanya'nın en zengin işadamlarından Dan Petrescu (68) tek motorlu uçakla İtalya'nın Milano kentinden havalandı. Rotası, Sardinya Adası'ydı. Ancak uçak kısa süre sonra henüz belirlenemeyen sebeple boş binaya çakıldı. Uçaktaki 8 kişiden kurtulan olmadı. Ölenler arasında Dan Petrescu'nun yanı sıra eşi, oğlu ve aile dostları da vardı. Bu arada 3.7 milyar dolarlık serveti ile Avrupa'nın ve Romanya'nın en zengin isimleri arasında yer alan Petrescu'nun geçen yıl Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

100 BİN DOLARLIK VİDEO

DJ Doğuş Çabakçor, eski eşi Begüm Yücel'den olan çocuklarını videoya aldı. Sosyal medyada yayınladı. Ancak Yücel, videoları yasaklattı. Boşanma protokolünü hatırlattı: 100 bin dolar isterim!

DAMADA GÖZALTI

İstanbul Esenyurt'ta damat Ersin Beker, gelin alayında silaha sarıldı. Havaya ateş açtı. Gözaltına alındı.

2 BİN YILLIK ÇİNİ FIRINI

İznik'te antik Roma Tiyatrosu kazıldı. 2 bin yıl öncesine ait çini atölyesine ulaşıldı.

HAYALDİ GERÇEK OLDU

Harvard'a tam burslu kabul edilen Ezgi Ekinci, ABD'ye uçtu. "Rol modelim" dediği bilim kadını Canan Dağdeviren'le buluştu.