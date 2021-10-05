Adana'da yeni evlenen çiftin evine giren üst kat komşusu hamile kadın evi soydu!

Adana'da yeni evlenen Zeynep ve Yakup Öztürk (25) çiftinin üst kat komşusu Güllü P., tanışmak için ziyaretlerine geldi. Güllü P., Zeynep'e altınlarını nereye sakladığını sorup, "En uygun yer yatak odasındaki asma tavanın iç kısmı" dedi.

Ziyaretten bir hafta sonra Güllü P., mahalledeki çilingir Mustafa H.'yi kapıda kaldığını söyleyerek çağırdı. Mustafa H., Öztürk çiftinin kapısını açtı. Eve giren Güllü P., altınlarını alıp çıktı.

Akşam eve dönen Öztürk çifti, altınlarının çalındığını anlayıp polisi çağırdı. Binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çilingir Mustafa H.'nin olay günü, Güllü P. ile binaya gelip gittiğini tespit etti.

Mustafa H., "Güllü P. isimli kadın, dışarıda kaldığını söyledi. Ben de kapısını açtım" dedi. Gözaltına alınan Güllü P., çaldığı altınları 71 bin TL karşılığında bir kuyumcuya sattığını söyledi. Güllü P.'nin sattığı altınlar, kuyumcudan alınıp Öztürk çiftine teslim edildi.