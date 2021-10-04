Üniversiteliye barınma desteği

Ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları ve tercih danışmanlığı gibi hizmetlerle her zaman gençlerin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunu yaşayan üniversitelileri de yalnız bırakmadı. Yurtların yetersizliği ve yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrencilere kucak açan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinde yaptığı duyuruyla online başvuru ya da telefon ile talepte bulunan öğrencileri misafirhanelere yerleştiriyor. Bugüne kadar 100 öğrencinin barınma sorunu giderilirken, gelen taleplere göre kapasite artırılıyor ve başvuru yapan herkese dönüş sağlanıyor. 3'er kişilik olan odalarda kahvaltı servis, klima, televizyon, banyo ve buzdolabı bulunuyor.

HEYECANI GÖRMEK BENİ MUTLU ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TAKAV Misafirhanesi'ne yerleştirilen öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite eğitimi için Kocaeli'den gelen Şevval Erkol'u kapıda karşılayan Başkan Aktaş, daha sonra öğrencilerle sohbet etti. Türkiye'nin yarınları olan gençlerle bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Başkan Aktaş, "Yaklaşık 2 senedir pandemiyle mücadele ediyoruz. Ama artık üniversiteler açıldı, gençlerimiz şehrimize geldi. Bu yoğun gelişin hem öğrencilerimize hem de ailelerine bazı külfetleri oldu. Öğrencilerimiz yurt ve ev bulma sorunu yaşadılar. Biz de bize başvuru yapan öğrencilerimizi başta TAKAV olmak üzere farklı misafirhanelere yerleştirdik. Ben öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onlara sunduğumuz imkânları ve sunacağımız imkânları anlattık. Onlardaki heyecanı görmek beni de çok mutlu etti" dedi.