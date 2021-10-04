SRC 5 sınav sonuçları açıklandı mı? SRC 5 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇEŞİTLERİ VE KULLANIM ALANLARI

SRC belgelerini 5 çeşit olarak nitelendirebiliriz. SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 ve SRC5 olmak üzere yapılan işin niteliği gereği değişik özellikteki ticari araç sürücüleri için farklı SRC belgeleri öngörülmüştür. SRC1, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan ve yapacak olan sürücüler için alınması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesidir. SRC2 ise yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücüler için öngörülen zorunlu bir belgedir. Hemen belirtelim ki SRC1 belgesi alan ticari araç sürücüleri SRC2 belgesini de almış sayılırlar.