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    • Yaşam
    • 04.10.2021 13:51
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    • 04.10.2021 13:51
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    SRC 5 sınav sonuçları açıklandı mı? SRC 5 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Yük ve yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücü adaylarının başvuru yaptığı ve sınavına katıldığı SRC sınavının sonuçlar son saatlerde merakla araştırılanlar arasında yer aldı. Sürücü adayları yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, SRC 5 sınav sonuçları açıklandı mı? SRC 5 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuca dair merak edilenler...

    SRC 5 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Toplamda 5 çeşidi bulunan SRC sınavına yük ve yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücü adaylar katılım sağlıyor. Eğitim sonrası sınava katılım sağlayanlar sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, SRC 5 sınav sonuçları açıklandı mı? SRC 5 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    SRC 5 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    SRC 5 sınav sonuçlarına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav hakkında son dakika açıklaması olursa takvim.com.tr'den anında öğrenebilirsiniz.

    İşte SRC belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtı;

    SRC BELGESİ NASIL ALINIR?

    SRC belgelerinden herhangi birini almak için başvuru yapmak isteyen sürücülerin 4 günlük SRC eğitimine katılmaları gerekmektedir. Bu eğitimine katılan sürücülere eğitimlerini tamamladıktan sonra kayıt oldukları kurs tarafından eğitimi tamamlama belgesi verilir.

    Bu belge ile Ulaştırma Bakanlığının yapacak olduğu sınava girilir. Sınavda başarılı olan kursiyerlerin SRC belgeleri Bakanlık tarafından kişilerin adreslerine postalanır. SRC sınavında baraj 100 puan üzerinden 70 puandır.

        ÇEŞİTLERİ VE KULLANIM ALANLARI

        SRC belgelerini 5 çeşit olarak nitelendirebiliriz. SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 ve SRC5 olmak üzere yapılan işin niteliği gereği değişik özellikteki ticari araç sürücüleri için farklı SRC belgeleri öngörülmüştür. SRC1, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan ve yapacak olan sürücüler için alınması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesidir. SRC2 ise yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücüler için öngörülen zorunlu bir belgedir. Hemen belirtelim ki SRC1 belgesi alan ticari araç sürücüleri SRC2 belgesini de almış sayılırlar.

        Ayrıca başvuru yapıp SRC2 belgesi almalarına gerek yoktur. Bunun dışında uluslararası eşya kargo taşımacılığı yapacak sürücülerin zorunlu olarak alması gereken belge ise SRC3tür. Eşya kargo taşımacılığının yurt içinde yapılacak olması durumunda ise söz konusu ticari taşıt sürücüleri SRC4 belgesi alarak zorunlu mesleki yeterlilik belgesine sahip olurlar.

        SRC1 ve SRC2 belgelerinde olduğu gibi aynı şekilde SRC3 belgesi alan ticari taşıt sürücüsü de SRC4 belgesi almış sayılmaktadır ve SRC3'e sahip olanlar açısından ayrıca SRC4 belgesi alma gereği yoktur. Son olarak bir de tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için SRC5 belgesi öngörülmüştür. Her türlü tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin SRC5 belgesi alma zorunluluğu vardır.
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