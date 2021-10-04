Toplamda 5 çeşidi bulunan SRC sınavına yük ve yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücü adaylar katılım sağlıyor. Eğitim sonrası sınava katılım sağlayanlar sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, SRC 5 sınav sonuçları açıklandı mı? SRC 5 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
SRC 5 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
SRC 5 sınav sonuçlarına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav hakkında son dakika açıklaması olursa takvim.com.tr'den anında öğrenebilirsiniz.
İşte SRC belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtı;
SRC BELGESİ NASIL ALINIR?
SRC belgelerinden herhangi birini almak için başvuru yapmak isteyen sürücülerin 4 günlük SRC eğitimine katılmaları gerekmektedir. Bu eğitimine katılan sürücülere eğitimlerini tamamladıktan sonra kayıt oldukları kurs tarafından eğitimi tamamlama belgesi verilir.
Bu belge ile Ulaştırma Bakanlığının yapacak olduğu sınava girilir. Sınavda başarılı olan kursiyerlerin SRC belgeleri Bakanlık tarafından kişilerin adreslerine postalanır. SRC sınavında baraj 100 puan üzerinden 70 puandır.