Çılgın Dondurmacı nereli? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç kimdir, kaç yaşında? Çılgın Dondurmacı nerede?

Dinç, kalbi iyi olana Allah'ın her türlü yardımı ettiğini belirterek, "İnsan kalbinin ekmeğini yer. Şu anda kalbimizin ekmeğini yiyoruz. Herkes 'sen fenomensin' diyor. Yok, ben gönüllerin fenomeniyim. Benim kalbim zengin. Allah bu zenginliği inşallah herkese nasip eder. Yurt dışında da tanınıyorum. Buraya günlük tur firmaları geliyor. 'Hepsi de buraya turistleri çektiğin için Allah senden razı olsun' diyor. Bundan sonraki en büyük hedefim "Çılgın Dondurmacı" adıyla marka oluşturmak." ifadelerini kullandı.