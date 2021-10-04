Sosyal medya hesabından paylaştığı Kalbimsin isimli şarkıyla gündeme gelen Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Çılgın Dondurmacı nereli? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç kimdir, kaç yaşında? Çılgın Dondurmacı nerede? İşte merak edilen bilgiler...
ÇILGIN DONDURMACI MEHMET DİNÇ KİMDİR?
Tiktok'ta 8.5 milyon, Instagram'da 824 bin takipçisi bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Antalya'da çılgın danslarıyla tanınan ve ünlü Maraş dondurması ile müziği buluşturan bir internet fenomenidir.
İşte Çılgın Dondurmacı hakkında tüm bilgiler;
ÇILGIN DONDURMACI NEREDE?
Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in Antalya'da olduğu ifade edilmektedir. Akkapark AVM önünde Maraş dondurması satan Mehmet Dinç, Antalya il merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktadır.
Antalya'da, satış yaparken müzik eşliğinde yaptığı dans ile çevresinde "çılgın dondurmacı" olarak bilinen Mehmet Dinç'i izlemek isteyenler için tur firmaları sefer düzenliyor.
İnşaat işçiliğinin ardından pastanelerde çalışmaya başlayan Mehmet Dinç (40), 2018'den beri Antalya'nın Kundu turizm merkezindeki tezgahında dondurma satarak geçimini sağlıyor.