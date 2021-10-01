Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya GastroFest ile Konya'nın kadim yemek kültürünün tanıtımını yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 1-3 Ekim tarihleri arasında Konya GastroFest düzenleyerek Konya'nın kadim yemek kültürünün tanıtımını yapacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Temamız dünya üzerinde türbesi bulunan ilk aşçı olan Ateş Baz-ı Veli Hazretleri'ne ithafen 'Aşçı Dede' olacak. Sloganımız ise 'Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir.' Festivalimize Türkiye'den ve dünyadan önemli şefler katılacak" dedi.

Konya büyük organizasyona hazır… Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-3 Ekim tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya GastroFest gerçekleştirilecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, turizmin önemli destinasyonlarından birisi haline gelen gastronominin Türkiye'de son dönemlerde hızla yükseldiğini ifade ederek, bu manada Konya yemek kültürünün tanıtılması adına önemli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Konya'nın 9 bin yıl önce Çatalhöyük'ten başlayarak şehir hayatını sürdürebilmiş dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Altay, "Konya, o dönemden sonra da dünyanın en önemli merkezlerinden birisi olmuş. Ecdadımız Orta Asya'dan başlayan yolculuğunda hem oradaki bilgi birikimini buraya aktarmış hem de gelirken yolda bulduğu bütün medeniyetlere ait bilgi birikimini buraya getirerek Selçuklu Sarayında harmanlayıp Anadolu yemek kültürünü ortaya koymuş. Konya'nın bu üç önemli özelliğini yemek kültürünü anlatırken mutlaka ifade etmemiz gerekiyor." dedi.

21 ÜRÜN TAMAM

Başkan Altay, "Bunların geliştirilmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Akyokuş'ta yeni yapacağımız proje, ayrıca Millet Bahçesi içinde yer alacak alanlarda da Konya mutfak kültürünü tanıtmaya devam edeceğiz. Şu anda özellikle çalıştığımız konu, Konya'nın kendine has yemek kültürünü coğrafi işaret olarak tespit edebilmek. Bunun için yapmış olduğumuz 51 başvurudan 21'i neticelendi. 21 ürünümüze daha coğrafi işaret belgesi almış olduk. 30 tanesiyle ilgili süreç devam ediyor. Ayrıca UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız sürecek" dedi.

GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvurusunda yedek olan üniversite öğrencilerini geçici olarak misafir ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) kazanarak Türkiye'nin dört bir yanından Konya'yı tercih ederek okumaya gelen tüm üniversite öğrencilerine başarılı bir eğitim hayatı diledi. Konya'nın; tarım, sanayi ve turizm şehri kimliğinin yanında sahip olduğu 5 üniversiteyle aynı zamanda bir öğrenci şehri olduğuna değinen Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi yeni dönemde de öğrencilerimizin yanlarında olacak çalışmalara imza atıyoruz. Konya'ya gelen üniversiteli gençlerimizi Mevlana hoşgörüsüyle en iyi şekilde ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

3 GÜN ÜCRETSİZ ULAŞIM

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak Konya üniversitelerinde öğrenime başlayan öğrenciler ile 65 üstü ve engelli vatandaşlar için toplu ulaşımda önemli kolaylıklar sunuyor. Konya'daki üniversitelere kayıt yaptırarak şehre ilk defa gelen üniversite öğrencileri, okullarının kendilerine verdiği öğrenci kartlarını doğrudan Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerde ve tramvaylarda Elkart olarak kullanabiliyor. Öğrenciler ayrıca ilk kullanımdan itibaren toplu taşıma araçlarından 3 gün boyunca ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Öğrenciler, ücretsiz haklarının bitmesinin ardından kartlarının içine Elkart bayilerinden ve Elkart web sayfasından bakiye ya da abonman yükleterek öğrenci tarifesiyle kullanmaya devam edebiliyor.

65 YAŞ ÜZERİ VE ENGELLİ VATANDAŞLARA KOLAYLIK

Konya Büyükşehir Belediyesi, Elkart başvurularını "elkart.konya. bel.tr" adresi üzerinden yapanların talepleri halinde kartlarını kargoyla adreslerine gönderiyor. Ayrıca; 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara da bu konuda kolaylık sağlanıyor. İlk defa Elkart almak için internet üzerinden müracaat eden en 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların Elkart'ları adreslerine ücretsiz şekilde teslim ediliyorİnternet başvuruları ve diğer Elkart uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiye "elkart.konya.bel.tr" adresinden, toplu ulaşımda büyük kolaylık sağlayan Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi'ne "atus.konya.bel.tr" adreslerinden ya da Konya Mobil uygulamasından erişilebiliyor.