Kadınlar Cuma namazı kılmak zorunda mı? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

SORU: Bir anne olarak çocuğuma namazı nasıl anlatayım?

CEVAP: Öncelikle çocuğun psikolojisini sarsmayacak, akıllıca ve sevdirerek namaza teşvik etmelisiniz. Çocuklar için anne olarak sizin yaklaşım metodunuz önemlidir. Çocuk sizi kendine örnek alır. Ona öncelikle neden namaz kılması gerektiğini anlatın. Bunun bize her şeyi veren Allah'ın isteği olduğunu söyleyin. Mesela belli saatlerde çocukların uyumasını istersiniz. Onların iyiliği için. Namazın da böyle bir istek olduğunu hatırlatın. Namazın Allah ile sohbet olduğunu, namazda her türlü duayı yaparak Allah'tan dilekte bulunabileceğinizi söyleyin. İlk namazı çocukla beraber kılın. Çocuğu zorlamayın. Bask ı uygulamayın. Namazla kendini daha güçlü hissetmesini sağlayın. İlk namazı kılarken yüksek sesle okuyun. Çocuk hata ederse güler yüzle karşılayın. Çocuğunuzu internette uygun, faydalı ve bilgilendirici sitelere yönlendirin.