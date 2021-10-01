Kadınlar Cuma namazı kılmak zorunda mı? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

BİR kadının Cuma namazını kılmasında dinen bir sakınca yoktur. Bir kadın Cuma namazına katılırsa Allah onun namazını elbette kabul eder ve bu namaz öğle namazı yerine geçer. Bu nedenle Cuma namazına katılan bir kadın ayrıca o günkü öğle namazını kılmak zorunda değildir.
Ancak Cuma namazı kadınlara farz değildir. Kılmak zorunda değillerdir. Peygamberimiz kadınlara Cuma namazının farz olmadığını bildiriyor. Hz. Peygamber (S.A.V) döneminde Medine'de kadınlar Cuma namazını kılarlardı. Ayrıca öğle namazı kılmazlardı.
SORU: Gayri Müslimlerin bağışladıkları para ile yapılan camide namaz kılınır mı?