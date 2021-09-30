Ankara'da kargo firmasında kurye olarak çalışan adam evinde ölü olarak bulundu (Yaşam haberleri)

Ankara'da Kara'da kargo firmasında kurye olarak çalışan Erşan Aydemir'in (34), yalnız yaşadığı evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp izleri de olan Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞEYDA'NIN SIR SONU

Samsun'da, Şeyda Turan (30), misafirliğe gittiği kardeşinin evinde tabancayla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırmaya başladı.

VAKA SAYISI 29 BİN 386

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 Covid-19 testi yapıldı. 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 31 bin 18 oldu.

67 MİLYON DEVRETTİ

6 + Joker bilen çıkmayınca 67 milyon 501 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 122'şer bin lira, 4 bilenler bin 681'er lira, 3 bilenler 110'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

539 BİN LİRA DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 539 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 730'ar lira, 4+1 bilenler 486'şar lira, 4 bilenler 45'er lira, 3+1 bilenler 22'şer lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

MiLLi PiYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR



CİCİŞ'E BAK!

Ankara'da iş adamı M.Y., 'Cicişler' olarak bilinen Esra-Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy'un kendisine cinsel içerikli videolar gönderdiğini açıkladı. Suç duyurusu yaptı. Ersoy hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Esra Ersoy'un Bodrum'da ifadesi alındı. Ersoy, paylaşımların bilgisi dışında yapıldığını, M.Y. ile sadece görüşmek istediğini açıkladı. DİLHAN DUMANOĞLU.

VAK CANINA

"Dunkin Ducks" adlı hesabı bulunan fenomen ördek, adeta para bastı. TikTok ve Instagram'da "Dunkin Ducks" hesabı bulunan Munchkin adlı sevimli hayvan, oturduğu yerden servet yaptı. Sahibi Krissy Ellis, ördek Munchkin'in ayda 4 bin 500 dolar (yaklaşık 40 bin TL) kazandığını açıkladı.

DEHŞİT

Düzce'de Alaz İkra İlhande (5), sahibinin elinden kaçan 'Danua' cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kulağından yaralandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 saat süren ameliyatın ardından kulağına 300 dikiş atıldı. Baba Sinan İlhande, "Karşı taraftan şikayetçiyim. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin" ifadesini kullandı.

İNGİLTIRE

Dünyanın en büyük ekonomilerinden İngiltere'de tedarik sıkıntısı başladı. TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kıtlık çıktı. Ülkede mevcut nakliye aracı sürücü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu açıklandı. Süpermarket zincirlerinden Tesco, şoför sıkıntısının devam etmesi durumunda müşterilerin panik halinde marketlere yönelebileceği konusunda hükümeti uyardı. BP ve Tesco Alliance ise ülkede yeterli sayıda nakliye aracı sürücüsü olmaması nedeniyle az sayıda petrol istasyonunun geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Bu durum araç sahipleri arasında endişeye yol açtı.

FETÖ'CÜLER, FETÖ'CÜLERİ DOLANDIRDI!

Terör örgütünün Atlanta'daki sözde üst düzey isimleri Türkiye'den kaçan üyelerini, Ömer Casurluk'un Star Chain isimli şirketine yönlendirdi. Şirket, ABD'de restoran açmak isteyenler adına markalar ile sözleşmeler imzaladı. Timur Efe olarak da bilinen Ömer Casurluk'un şirketi, yatırımcılara restoranları değerinin iki katı fiyata sattı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu iddialar üzerine harekete geçti. FETÖ'cü Ömer Casurluk ve şirketi Star Chain hakkında dava açıldı.

007 LONDRA

İngiliz ajan serisi James Bond'un son filmi No Time to Die'ın (Ölmek İçin Zaman Yok) galası Londra'da yapıldı. Daniel Craig'in son kez rol aldığı filmin galasına Kraliyet üyeleri de katıldı.

KAN DONDURAN SORU

Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21), vahşice öldürülmesi soruşturmasında sona gelindi. Savcının Adli Tıp'a yazdığı not ise tüyler ürpertti: Katil cesedini parçalarken Azra sağ mı, ölü müydü?

MAKARON YALANI

Adana'da bir fabrikada 263 milyon makaron ele geçirildi. Sahibi "Deneme üretimi yapıyorduk" dedi.

BEBEK KATİLİ

Şişli'de Alp A, 3 gün önce evlendiği hamile eşinin karnına yumruk vurdu. 3 aylık bebeğin kalbi durdu

100 LİRAYA 6 YIL 8 AY

Kayseri'de M.K, ninesinden zorla 100 TL aldı. Yaşlı kadın şikayetçi olmadı. Ama hakim cezayı bastı: 6 yıl 8 ay hapis...