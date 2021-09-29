Yıllarca üvey babasının tacizine uğradı! Eşi öğrenince hukuk mücadelesi başlattı

15 YAŞINDAN BERİ...

Sabah'ın haberine göre; Hayat arkadaşının başına gelenleri öğrenmesiyle amansız bir mücadeleye girişen Veli P., yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı: "Eşimle yaklaşık bir yıllık bir beraberliğimiz var. Kurban Bayramı'nda hem eşimin ailesinin elini öpmek, hem de hasret gidermek için Safranbolu'ya gittik. Eşim burada üvey babasının tacizine uğradığını söyledi. Ben olayın şokunu yaşarken, yaşadıklarının bununla sınırlı olmadığını, tam 15 yaşından beri bu adam tarafından bu şekilde istismara uğradığını belirtti."