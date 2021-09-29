Yıllarca üvey babasının tacizine uğradı! Eşi öğrenince hukuk mücadelesi başlattı

İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki sağlık çalışanı Şevval P. ve 31 yaşındaki restoran müdürü Veli P., yaklaşık bir yıllık birlikteliklerinin ardından 3 hafta önce dünyaevine girdi. İddiaya göre Veli P., Kurban Bayramı'nda elini öpmek için Safranbolu'ya gittiği eşinin üvey babası olan Abdullah Ö.'nün, hayat arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendi. Eşinin yaklaşık 15 yaşından beri tacizci üvey babası Abdullah Ö. tarafından cinsel istimara uğradığını belirtmesi üzerine, dehşete son vermek amacıyla hukuk mücadelesi başlattı.
15 YAŞINDAN BERİ...
Sabah'ın haberine göre; Hayat arkadaşının başına gelenleri öğrenmesiyle amansız bir mücadeleye girişen Veli P., yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı: "Eşimle yaklaşık bir yıllık bir beraberliğimiz var. Kurban Bayramı'nda hem eşimin ailesinin elini öpmek, hem de hasret gidermek için Safranbolu'ya gittik. Eşim burada üvey babasının tacizine uğradığını söyledi. Ben olayın şokunu yaşarken, yaşadıklarının bununla sınırlı olmadığını, tam 15 yaşından beri bu adam tarafından bu şekilde istismara uğradığını belirtti."
BAŞKALARI İÇİN YÜRÜRDÜM ŞİMDİ EŞİM İÇİN YÜRÜYECEĞİM
Benzer olayları yaşayan insanlara destek amacıyla eylemlere katıldığını, yürüyüşler gerçekleştirdiği belirten Veli P. "Kendi başımıza geleceğini hiç düşünmezdim, yaşayınca öğrendim. Sesimizi duyurmanın çekinilecek bir tarafı yok. Dik durmamız gerekiyor, eşimin yaşadıkları bizi değil, bu iğrençliği yapanları kirletir. Yargı önünde adalet önünde hak ettikleri cezayı alana kadar mücadelemi devam ettireceğim. Eşimin kalbi tertemiz, Allah'ın izniyle ölene kadar eşimle beraber nefes alacağım" ifadelerini kullandı.