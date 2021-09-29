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    • Yaşam
    • 29.09.2021 13:30
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    • 29.09.2021 13:41
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    Yıllarca üvey babasının tacizine uğradı! Eşi öğrenince hukuk mücadelesi başlattı

    Karabük Safranbolu'da Veli P. eşi Şevval P.'nin kendisiyle evlenmeden önce birlikte yaşadığı üvey babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını öğrendi. Veli P. tacizci üvey baba Abdullah Ö.'ye karşı hukuk mücadelesi başlattı. Şevval P. yaşadığı dehşeti, "Aklımdan silemiyorum, psikolojik desteksiz adım atamayacak duruma geldim" ifadeleriyle gözler önüne sererken, eşi için amansız bir mücadeleye soyunan Veli P. ise "Dik durmamız gerekiyor. Eşimin yaşadıkları bizi değil, bunu yapanları kirletir. Yargı önünde hak ettikleri cezayı almaları için sonuna kadar savaşacağım" dedi.

    Üvey babanın cinsel istismarına karşı hukuk mücadelesi

    İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki sağlık çalışanı Şevval P. ve 31 yaşındaki restoran müdürü Veli P., yaklaşık bir yıllık birlikteliklerinin ardından 3 hafta önce dünyaevine girdi. İddiaya göre Veli P., Kurban Bayramı'nda elini öpmek için Safranbolu'ya gittiği eşinin üvey babası olan Abdullah Ö.'nün, hayat arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendi. Eşinin yaklaşık 15 yaşından beri tacizci üvey babası Abdullah Ö. tarafından cinsel istimara uğradığını belirtmesi üzerine, dehşete son vermek amacıyla hukuk mücadelesi başlattı.

    15 YAŞINDAN BERİ...
    Sabah'ın haberine göre; Hayat arkadaşının başına gelenleri öğrenmesiyle amansız bir mücadeleye girişen Veli P., yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı: "Eşimle yaklaşık bir yıllık bir beraberliğimiz var. Kurban Bayramı'nda hem eşimin ailesinin elini öpmek, hem de hasret gidermek için Safranbolu'ya gittik. Eşim burada üvey babasının tacizine uğradığını söyledi. Ben olayın şokunu yaşarken, yaşadıklarının bununla sınırlı olmadığını, tam 15 yaşından beri bu adam tarafından bu şekilde istismara uğradığını belirtti."

    BAŞKALARI İÇİN YÜRÜRDÜM ŞİMDİ EŞİM İÇİN YÜRÜYECEĞİM
    Benzer olayları yaşayan insanlara destek amacıyla eylemlere katıldığını, yürüyüşler gerçekleştirdiği belirten Veli P. "Kendi başımıza geleceğini hiç düşünmezdim, yaşayınca öğrendim. Sesimizi duyurmanın çekinilecek bir tarafı yok. Dik durmamız gerekiyor, eşimin yaşadıkları bizi değil, bu iğrençliği yapanları kirletir. Yargı önünde adalet önünde hak ettikleri cezayı alana kadar mücadelemi devam ettireceğim. Eşimin kalbi tertemiz, Allah'ın izniyle ölene kadar eşimle beraber nefes alacağım" ifadelerini kullandı.

        DESTEKSİZ ADIM ATAMAYACAK HALE GELDİM
        Çocuk yaşta hayatı kabusa dönen ve 6 yıl boyunca üvey babasının tacizine maruz kalan Şevval P. ise yaşadığı dehşeti şu ifadelerle gözler önüne serdi: Annem üvey babamla evlenince hayatım değişti. 15 yaşımdan beri onun istismarına uğruyorum. Derdimi kimseye anlatamayınca İstanbul'a dedemlerin yanına taşındım. Sadece yaz aylarında Safranbolu'ya dönüyordum, o zamanlarda da hayatım yine kabusa dönüyordu. Geceleri hep taciz ediyordu. Yaşadımlarım sebebiyle psikolojik destek almak zorunda kaldım. Desteksiz adım dahi atamayacak hale geldim.

        TEK MAĞDUR DEĞİL
        Eşinin üvey babasından olan 6 yaşındaki otizmli kardeşi Yusuf Ö.'nün, tacizci baba tarafından da darp edildiğini belirten Veli P. "Düğün hazırlıklarımız varken Yusuf'u gördüm. Bu çocuk henüz 6 yaşında hem de otizm hastası. Vücudunda morluklar vardı. Gözlerimle görmesem darp edildiğine inanamayacaktım.

        Ben eşimi o adamın elinden kurtardım, sıra kardeşinde. O miniğin o evden kurtulması gerekiyor. Konuyla alakalı şikayette bulundum. Devlet duruma el atmalı, Yusuf'u o adamın elinden kurtarmalı. Gerekirse benim ailem de Yusuf'a seve seve bakar" ifadelerini kullandı.
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