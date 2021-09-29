Ankara'da küfür etme kavgası kanlı bitti! Uyardı canından oldu!

Ankara'da evinin önündeki parkta küfretmemesi için uyardığı İbrahim Kocakaya tarafından sinirlenerek belinden çıkardığı tabanca ile Uğurcan Süleymanoğlu başından vurularak, öldürüldü.

(Uğurcan Süleymanoğlu)

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Ahmet Erbağ Parkı'nda, Uğurcan Süleymanoğlu (22), kimliği belirsiz kişiler tarafından başından vurulmuş şekilde bulundu. Ağır yaralanan Süleymanoğlu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle ilgili çevrede bulunan güvenlik kameraları inceleyerek çalışma başlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan çalışmada Uğurcan Süleymanoğlu'nu, İbrahim Kocakaya (28) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Mamak'ta metruk evde saklandığı tespit edilen Kocakaya, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

(İbrahim Kocakaya)

Uğurcan Süleymanoğlu'nun, evinin önündeki parkta arkadaşı ile tartışırken küfreden İbrahim Kocakaya'yı "Küfretmeyin; bizim de anamız, bacımız var" diyerek uyardığı, bunun üzerine Kocakaya'nın belindeki tabancayı çıkarıp, ateş ettiği belirlendi.

Emniyette suçunu itiraf eden Kocakaya, ifadesinde ise olay günü parkta husumetlisi ile tartışırken Uğurcan Süleymanoğlu'nun küfürlü konuşmaması yönünde kendisini uyarması üzerine sinirlenerek ateş edip, kaçtığını söyledi.