Süt toplama merkezindeki süt banyosu rezaletinde flaş gelişme!

Olay günü de akşam saatlerine kadar çalıştığını dile getiren Mustafa C, "Uğur orada müdürlük yapıyordu. Ben de o gün yapmam gereken temizlik işlerini yaptıktan sonra sanık Emre'ye 'İşin bittiyse gidelim' dedim. O da bana işi olduğunu, daha sonra çıkacağını söyledi. Ben o gün sanık Uğur'un olay yerinde olup olmadığını hatırlamıyorum ama sanık Emre'nin temizlik kazanına su doldurduğunu, 5 litre kadar da süt kazanından 'süt artığı' olarak tabir edilen sütü alıp temizlik kazanına boşalttığını gördüm." ifadelerini kullandı.