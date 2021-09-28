Yeni kimlikte cüzdan no yeri nerededir? Cüzdan no öğrenme yeni kimlikte nasıl yapılır? Cüzdan no ne demek?

Özellikle internet bankacılığı ya da e-Devlet kapısı gibi işlemlerde kart ya da sistem şifresinin unutulması halinde kimlik seri numarasına ihtiyaç duyulabilir. Böyle durumlarda kimliğe bakmanız yeterlidir.

Eski kimlik cüzdanlarında cüzdan numarası, yeni kimlik kartların da seri numarası olarak geçer. Fotoğrafın yan tarafında bulunan bilgiler sırası ile soyadı, adı, doğum tarihi ve seri numarası olmak üzere devam ederek gider. Bu seri numarası 9 karakterden oluşur. İçerisinde harf ve rakamlar bulunmaktadır. Bu bilgiden sonra da kimlik kartının son geçerlilik tarihi bilgisi gelir.

Bazı kişilerce Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile seri numarası karıştırılmaktadır. TC kimlik no fotoğrafın üst kısmında bulunan ve on bir rakamdan oluşan sayıdır. Seri numarası ile 9 karakterden oluşur ve içerisinde harf de barındırır. TC numarası sizin vatandaşlıkla ilgili numaranız olup, kimlik kartı ile alakası yoktur. Kimlik kartının serti numarası 9 haneli olan bilgidir.

Cüzdan no ne demek?

Eski nüfus cüzdanların da üst bölümde fotoğrafın altında bulunan bu bilgi, yeni kimlik kartlarında ad soyadı ve doğum tarihinden sonra gelen bir bilgidir. İçerisinde harf ve rakam geçen bu seri numarası 9 haneden oluşmaktadır.

YENİ KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni kimlik almak için randevu şartı var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olunan kurum için randevu alınabilir. İnternetten almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunuyor. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu oluşturulabilir.

Gerekli evraklar:

Kimlik yenileme işlemi için bazı evrakların Nüfus Müdürlüğüne giderken götürülmesi gerekiyor. Bu evrakların randevu saatinden önce tamamlanması ve randevu saatine götürülmesi şart. Aksi taktirde kimlik yenileme işlemi yapılamaz. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi

Bir adet biyometrik fotoğraf