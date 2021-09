Yeni kimlikte cüzdan no yeri nerededir? Cüzdan no öğrenme yeni kimlikte nasıl yapılır? Cüzdan no ne demek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Peki kimlik yenileme yapmak isteyen ve yeni cüzdanını almak için müracat edecek olanların hangi evraklarla nereye başvuru yapması gerekiyor? İşte ayrıntılar...