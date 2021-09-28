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    • Yaşam
    • 28.09.2021 15:17
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    • 28.09.2021 15:17
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    Yeni kimlikte cüzdan no yeri nerededir? Cüzdan no öğrenme yeni kimlikte nasıl yapılır? Cüzdan no ne demek?

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde sıklıkla Yeni kimlikte cüzdan no yeri nerededir? Cüzdan no öğrenme yeni kimlikte nasıl yapılır? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. Tük vatandaşına özel numara içeren bu kimlik dışarı çıkarken her zaman yanınızda olmalıdır ve kaybetmemek son derece önemlidir. Peki yeni kimlik çıkartmak isteyenler başvurularını nereden yapabiliyor, gerekli evraklar neler? Diğer yandan Cüzdan no ne demek? Sorusuna da cevap aranıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Yeni kimlikte cüzdan no yeri nerededir?

    Yeni kimlikte cüzdan no yeri nerededir? Cüzdan no öğrenme yeni kimlikte nasıl yapılır? Cüzdan no ne demek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Peki kimlik yenileme yapmak isteyen ve yeni cüzdanını almak için müracat edecek olanların hangi evraklarla nereye başvuru yapması gerekiyor? İşte ayrıntılar...

    YENİ KİMLİKTE CÜZDAN NO NEREDE YAZAR?

    Yeni kimliklerde eski kimliklerdeki gibi cilt no, medeni hal, nüfus cüzdanının veriliş nedeni / tarihi / verildiği yer ya da aile sıra numarası gibi bilgiler yer almamaktadır.

    Özellikle internet bankacılığı ya da e-Devlet kapısı gibi işlemlerde kart ya da sistem şifresinin unutulması halinde kimlik seri numarasına ihtiyaç duyulabilir. Böyle durumlarda kimliğe bakmanız yeterlidir.

    Eski kimlik cüzdanlarında cüzdan numarası, yeni kimlik kartların da seri numarası olarak geçer. Fotoğrafın yan tarafında bulunan bilgiler sırası ile soyadı, adı, doğum tarihi ve seri numarası olmak üzere devam ederek gider. Bu seri numarası 9 karakterden oluşur. İçerisinde harf ve rakamlar bulunmaktadır. Bu bilgiden sonra da kimlik kartının son geçerlilik tarihi bilgisi gelir.

    Bazı kişilerce Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile seri numarası karıştırılmaktadır. TC kimlik no fotoğrafın üst kısmında bulunan ve on bir rakamdan oluşan sayıdır. Seri numarası ile 9 karakterden oluşur ve içerisinde harf de barındırır. TC numarası sizin vatandaşlıkla ilgili numaranız olup, kimlik kartı ile alakası yoktur. Kimlik kartının serti numarası 9 haneli olan bilgidir.

    Cüzdan no ne demek?

    Eski nüfus cüzdanların da üst bölümde fotoğrafın altında bulunan bu bilgi, yeni kimlik kartlarında ad soyadı ve doğum tarihinden sonra gelen bir bilgidir. İçerisinde harf ve rakam geçen bu seri numarası 9 haneden oluşmaktadır.

    YENİ KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Yeni kimlik almak için randevu şartı var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olunan kurum için randevu alınabilir. İnternetten almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunuyor. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu oluşturulabilir.

    Gerekli evraklar:

    Kimlik yenileme işlemi için bazı evrakların Nüfus Müdürlüğüne giderken götürülmesi gerekiyor. Bu evrakların randevu saatinden önce tamamlanması ve randevu saatine götürülmesi şart. Aksi taktirde kimlik yenileme işlemi yapılamaz. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;

    Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi
    Bir adet biyometrik fotoğraf

        KİMLİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

        Kimlik yenileme ücretinin randevuya gitmeden önce yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2021 yılında;

        Kimlik kartının değiştirilmesi nedeniyle: 30,00 TL,
        Kimlik kartının kaybı nedeniyle: 60,00 TL'dir.

        Kimlik Yenileme Ücreti Nasıl Yatırılır?

        Kimlik yenileme ücreti 5 şekilde yatırılabilir. Bunlar şu şekildedir:

        Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,
        Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,
        Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından


        https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan
        PTT Şubelerinden yatırılabilmektedir.
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