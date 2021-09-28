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    Oğuzhan Semercioğlu, bir yandan tarlada çapa yaptı bir yandan ders çalıştı! Şimdi ise başarılı bir cerrah

    Oğuzhan Semercioğlu, bir yandan tarlada çapa yaptı. Bir yandan da üniversiteye hazırlandı. Hayalini kurduğu Tıp Fakültesi’ni kazandı. Üç yıl önce kalp ve damar cerrahı olarak görevine başladı. Orak tutan elleri yüzlerce insanı hayata bağladı.

    Çapaladı başardı

    Azim dolu haberin adresi, Osmaniye Kadirli'ydi. Oğuzhan, çiftcilik yapan Semercioğlu Ailesi'nin 5 çocuğundan biriydi. Ancak o tüm imkansızlıklara rağmen hayallerinden vazgeçmedi.

    Yaz tatillerinde tarlada orakla ekin biçti. Bir yandan da derslerine çalışmayı ihmal etmedi. 2012'de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. 2018'de mezun olduktan sonra İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahı olarak görevinin başına geçti.

    Tarladan ameliyat masasına uzanan yolculuğu için "Başarıya babamın öğütleri sayesinde ulaştım" dedi.

    Şöyle devam etti: 5 kardeş köy ilkokuluna gittik. Her gün 8 kilometre yol kat ediyorduk. Babam sürekli bize 'Biz okuyamadık ama siz okuyacaksınız. Bir zamanların orak tutan ellerim artık neşter tutuyor. İlkokul mezun babam sayesinde şuan cerrahlık yapıyorum. ALİ ALTUNTAŞ.

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    Haberler Yaşam Oğuzhan Semercioğlu, bir yandan tarlada çapa yaptı bir yandan ders çalıştı! Şimdi ise başarılı bir cerrah
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