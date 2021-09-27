Son dakika: Kartal'da gece yarısı facia gibi kaza! Önce çarptılar ardından takla attılar

Kartal'da Toros Caddesinde seyir halinde bulunan otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarpıp takla attı.
Olay, 01.15 sıralarında Kartal Esentepe Mahallesi Toros Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Duygu Elvan yönetimindeki 34 BP 36 43 plakalı Nissan markalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarpıp takla attı.
Kazada şoför Duygu Elvan ve yanında bulunan Kezban Elvan takla atan araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan araç içinde sıkışan yaralıları çıkardı.