Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.09.2021 05:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2021 05:24
    ABONE OL

    Son dakika: Kartal'da gece yarısı facia gibi kaza! Önce çarptılar ardından takla attılar

    Son dakika haberi... İstanbul Kartal'da gece yarısı görenleri şoke eden bir kaza yaşandı. Kazada şoför Duygu Elvan ve yanında bulunan Kezban Elvan takla atan araç içinde sıkıştı.

    İHA
    Kartal’da gece yarısı facia gibi kaza!

    Kartal'da Toros Caddesinde seyir halinde bulunan otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarpıp takla attı.

    Olay, 01.15 sıralarında Kartal Esentepe Mahallesi Toros Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Duygu Elvan yönetimindeki 34 BP 36 43 plakalı Nissan markalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarpıp takla attı.

    Kazada şoför Duygu Elvan ve yanında bulunan Kezban Elvan takla atan araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan araç içinde sıkışan yaralıları çıkardı.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

        KAZAYI GÖREN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI


        Görgü tanığı Âdem Gökdemir, "Ofisten çıkmış arabamıza doğru giderken, dengesini kaybeden araba 2 otomobile vurdu, sonra takla attı. Kazanın şokunu atlattıktan sonra itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik 1 yaralıyı itfaiye 1 yaralıyı da vatandaşlar otomobilden çıkardı."

            Toplamda 2 yaralı vardı.

            KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
            2 kişinin yaralandığı kaza cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla geldiği, sonrasında kontrolden çıkarak park halindeki iki otomobile çaptığı görülüyor.

            Devamında otomobil takla atarken yardıma koşan vatandaşlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya karışan araç olay yerinden çekici ile kaldırıldı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sokakta oyun bir başka güzel!
            Haberler Yaşam Son dakika: Kartal'da gece yarısı facia gibi kaza! Önce çarptılar ardından takla attılar
                SON DAKİKA