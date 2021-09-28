HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık