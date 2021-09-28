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    • Güncel
    • 28.09.2021 07:55
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    • 28.09.2021 07:55
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak geliyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışın İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olacağı bildirildi. İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 24°C
    Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KIRŞEHİR °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

            AMASYA °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 20°C
            Az bulutlu

            KARS °C, 19°C
            Az bulutlu

            MALATYA °C, 26°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 22°C
            Az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak geliyor!
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