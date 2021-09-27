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    • Yaşam
    • 27.09.2021 18:18
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    • 27.09.2021 18:51
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    Kızı da babası gibi zehir taciri! Uyuşturucu baronlarına nefes kesen operasyon: Yatak odasında bulunan asansörle kaçmaya çalıştı

    Son dakika haberleri... Zehir tacirlerine yönelik nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi. Brezilya ve Kolombiya’dan uçak ve gemilere yükledikleri kokainleri Türkiye’ye sokan uyuşturucu baronlarına yönelik nefes kesen operasyon. Ankara ve İstanbul emniyetin ortak operasyonunda uyuşturucu baronu 6 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu baronlarından Atilla A., 15 milyon değerindeki evinin yatak odasında bulunan asansör ile garaja inerek kaçmaya çalışırken yakalandı. Diğer bir uyuşturucu baronu Nurten A.’nın babasının yolunda gittiği ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

    Uyuşturucu baronlarına nefes kesen operasyon!

    Zehir tacirlerine yönelik nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi.

    MUZ KONTEYNERIYLA ZEHİR SEVKİYATI
    Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta gelen 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynırına gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 uyuşturucu baronu hakkında gözaltı kararı verildi.

    Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul ve Ankara emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zanlılardan 6'sı yakalandı.

    EVİNİN İÇİNDE BULUNAN ASANSÖRLE KAÇMAYA ÇALIŞTI
    Uyuşturucu baronlarından Atilla A., 15 milyon lira değerindeki evininin yatak odasında bulunan asansör ile garaja inerek 30 bin dolar ile 50 bin lira ile kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

        KIZI DA BABASININ YOLUNDA
        Uyuşturucu baronlarından Nurten A. ise babasının yolunda gittiği ortaya çıktı.

        Baba Selahattin A.'nın 1990 yıllarında uyuşturucu ticareti yapmaktan cezaevine girdiği ortaya çıktı.

        Polis ekipleri Sakarya'da bulunan villasında gözaltına alındı.

        Ankara Emniyet Müdürlüğüne uyuşturucu baronları Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A. Galip Ç. ve Levent G. getirildi.

        Soruşturma kapsamında firari olan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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