Kızı da babası gibi zehir taciri! Uyuşturucu baronlarına nefes kesen operasyon: Yatak odasında bulunan asansörle kaçmaya çalıştı

Zehir tacirlerine yönelik nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi.
MUZ KONTEYNERIYLA ZEHİR SEVKİYATI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta gelen 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynırına gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 uyuşturucu baronu hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul ve Ankara emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zanlılardan 6'sı yakalandı.
EVİNİN İÇİNDE BULUNAN ASANSÖRLE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Uyuşturucu baronlarından Atilla A., 15 milyon lira değerindeki evininin yatak odasında bulunan asansör ile garaja inerek 30 bin dolar ile 50 bin lira ile kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.