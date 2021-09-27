Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan türlü skandal

    Üniversiteli Dilacan Özçelik, İstanbul Flarmoni Derneği’nde işe başladı. Ancak iddiaya göre başkan Atilla Tuna’nın cinsel tacizine uğradı! Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan genç kıza destek yağdı.

    Başkan türlü skandal

    İstanbul Filarmoni Derneği, taciz skandalıyla sarsıldı! İddiaların merkezindeyse derneğin başkanı vardı! Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Dilacan Özçelik, kısa süre önce derneğe başvuru yaptı. 16 Ağustos'ta, Flarmoni Derneği'nin yayınlayacağı müzik dergisinde editör olarak işe başladı. Ancak mesleğine başladığı ilk gün hayatının şokunu yaşadı!

    İddiaya göre Dernek Başkanı Atilla Tuna'nın defalarca sözlü tacizine maruz kaldı! Hatta asansörde cinsel saldırıya uğradı. Duruma tepki gösterdiğindeyse yeni bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü Atilla Tuna, "Çalışmaya devam edebilmek için 3 şartın var. Özel hayatını bana anlatacaksın. Erkek arkadaşlarına ben karar vereceğim. Adet döngünü bana rapor edeceksin" açıklaması yaptı!

    Duydukları karşısında hayatının şokunu yaşayan Dilacan Özçelik, durumu yönetim kuruluna aktardı. Ancak cevap alamadı. Savcılığa yaptığı şikayetin ardından, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.

    "Uğradığım haksızlık ve tacize karşı sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. Genç kıza destek yağdı.

    YUNUS EMRE KAVAK - BULUT YAMANDAĞ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Vatana hizmet etmek Nobel’den daha önemli
    Haberler Yaşam Başkan türlü skandal
        SON DAKİKA