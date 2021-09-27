Başkan türlü skandal

İstanbul Filarmoni Derneği, taciz skandalıyla sarsıldı! İddiaların merkezindeyse derneğin başkanı vardı! Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Dilacan Özçelik, kısa süre önce derneğe başvuru yaptı. 16 Ağustos'ta, Flarmoni Derneği'nin yayınlayacağı müzik dergisinde editör olarak işe başladı. Ancak mesleğine başladığı ilk gün hayatının şokunu yaşadı!

İddiaya göre Dernek Başkanı Atilla Tuna'nın defalarca sözlü tacizine maruz kaldı! Hatta asansörde cinsel saldırıya uğradı. Duruma tepki gösterdiğindeyse yeni bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü Atilla Tuna, "Çalışmaya devam edebilmek için 3 şartın var. Özel hayatını bana anlatacaksın. Erkek arkadaşlarına ben karar vereceğim. Adet döngünü bana rapor edeceksin" açıklaması yaptı!

Duydukları karşısında hayatının şokunu yaşayan Dilacan Özçelik, durumu yönetim kuruluna aktardı. Ancak cevap alamadı. Savcılığa yaptığı şikayetin ardından, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.

"Uğradığım haksızlık ve tacize karşı sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. Genç kıza destek yağdı.

YUNUS EMRE KAVAK - BULUT YAMANDAĞ

