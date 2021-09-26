3 azimli genç tarlada çalışarak tıp fakültesini kazandı

Onlar hiç yaz tatili yapmadı. Aile bütçesine destek olmak için şehir şehir dolaştı. Mevsimlik işçi olarak çalıştı. Biriktirdikleri yevmiyelerle kış aylarında eğitim masraflarını karşıladı. Kimi tıp kimi diş hekimliğini kazandı. İşte o öğrencilerin hikayeleri:

Eyyüp KAZAN (İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi):

Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. 5 çocuklu Kazan Ailesi'nin ikinci çocuğuydu. 2021 YKS'de 487 puanla Türkiye 2 bin 731'incisi oldu. İlk tercihi olan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni tutturdu. Şöyle konuştu: Hedefim Prof. Dr. Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak. Yaşanan zorluklar insanı güçlendiriyor. Sürekli okumalı ve yeni bilgiler öğrenmeliyiz. Hayatımızın yönetmeni biziz.

Burhan ADAL (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi):

10 yaşından bu yana her yaz mevsimlik işçi olarak ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan İzmir'e gitti. Domates toplarken tıp fakültesini kazandığını öğrendi. "İyi bir doktor olup Türkiye'deki hastalara şifa olmak istiyorum" dedi.

Seher ACER (Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi):

Seher 7 kardeşti. Babası emekliydi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne girdi.

CEYDA KARAARSLAN