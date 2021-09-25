Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme herkesi gözyaşlarına boğan Dilek Albayrak'a taciz iddialarına ilişkin valilikten açıklama

17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin'in anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.