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    • Yaşam
    • 26.09.2021 01:49
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    • 26.09.2021 01:57
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    Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme herkesi gözyaşlarına boğan Dilek Albayrak'a taciz iddialarına ilişkin valilikten açıklama

    Dilek Albayrak, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılarak herkesi şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Gaziantep’te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Albayrak, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi. Skanda olayın ardından Gaziantep Valiliği tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bahse konu olan televizyon yayınından yaklaşık 6 ay önce 5 Nisan 2021 tarihinde Şahinbey ilçesi Gülpınar mahallesinde meydana gelmiş ve İlçe Jandarma Komutanlığımız kolluk sahasında gerekli işlemlere başlanmıştır" denildi.

    Dilek Albayrak olayına ilişkin valilikten açıklama

    Dilek Albayrak, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılarak herkesi şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Albayrak, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi.

    "ANNEM BENİ SATIYOR!"
    Dilek Albayrak'ın yardım çığlığı Türkiye'yi derinden sarstı. "12 yaşından beri annem beni satıyor" diyen Dilek, Türkiye'yi ekran başına kilitledi.

    "Ekmek karşılığında satıldım" diyen Dilek başına gelenleri anlattı, tüm stüdyo gözyaşlarına boğuldu. Dilek Albayrak'ın açıklamaları herkesi şoke etti. "Babam ve abim beni istismar etti, kardeşime de aynısını yapacaklar!" dedi.

    Kocası Bahattin, "Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim." dedi, stüdyo karıştı. Kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, yaşananlarla ilgili kayınvalidesine ateş püskürdü.

        17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin'in anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

        "1 KİLO PATATES KARŞILIĞINDA SATTI"
        Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağdı. İsimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. İddialar çığ gibi büyüdü. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.

        GAZİANTEP VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
        Skandal olayın ardından Gaziantep Valiliği tarafından açıklama geldi.

            Yapılan açıklamada "Bahse konu olan televizyon yayınından yaklaşık 6 ay önce 5 Nisan 2021 tarihinde Şahinbey ilçesi Gülpınar mahallesinde meydana gelmiş ve İlçe Jandarma Komutanlığımız kolluk sahasında gerekli işlemlere başlanmıştır" denildi.
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