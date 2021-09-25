Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme herkesi gözyaşlarına boğan Dilek Albayrak'a taciz iddialarına ilişkin valilikten açıklama

Dilek Albayrak, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılarak herkesi şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Albayrak, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi.
"ANNEM BENİ SATIYOR!"
Dilek Albayrak'ın yardım çığlığı Türkiye'yi derinden sarstı. "12 yaşından beri annem beni satıyor" diyen Dilek, Türkiye'yi ekran başına kilitledi.
"Ekmek karşılığında satıldım" diyen Dilek başına gelenleri anlattı, tüm stüdyo gözyaşlarına boğuldu. Dilek Albayrak'ın açıklamaları herkesi şoke etti. "Babam ve abim beni istismar etti, kardeşime de aynısını yapacaklar!" dedi.
Kocası Bahattin, "Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim." dedi, stüdyo karıştı. Kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, yaşananlarla ilgili kayınvalidesine ateş püskürdü.