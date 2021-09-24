TEKNOFEST rüzgarı, hız kesmeden devam etti! DİHA'lar ise etkinlikte ilk kez sergilendi

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST coşkusu hız kesmedi. Yüzbinler, festivalin yapıldığı Atatürk Havalimanı'na akın etti. Tüm dünyanın yakından takip ettiği İHA ve SİHA'larsa festivalin göz bebeğiydi. Uçuş testlerinde sona gelinen Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (DİHA) ilk kez bu festivalde sergilendi. Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek, DİHA'ların seri üretimine 2022'de başlanacağını söyledi.

ARTIK PISTE GEREK YOK

Özbek, şu bilgileri verdi: "Bayraktar DİHA, pist gereksinimi olmadan olduğu yerden havalanacak. Hem deniz platformlarında hem de karakollarda veya birlikler içerisinde konuşlanacak. Pist ihtiyacını ortadan kaldırıp dikey uçuş yapacak. Bu bir gözlem İHA'sı... Uzun süre havada kalabilecek..."



T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te öğrencilerin geliştirdiği projeleri tek tek inceledi. Selçuk Üniversitesi'nden öğrencilerin yaptığı Elektromobil Anadolu Kartalı isimli aracı çok beğendi...