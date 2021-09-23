İstanbul'da 6 aylık hamile eşini öldürüp kaçtı indirim istedi (Yaşam haberleri)

KİLİT İSİM YAKALANDI

Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Fatih Faruk Özer, 391 bin kişiyi dolandırdı! Nisan ayında 2 milyar lirayla Arnavutluk'a kaçtı. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma sürerken, dün heyecan verici bir gelişme yaşandı. firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi belirlenen Arnavutluk vatandaşı E.H., Tiran'da yakalandı. İfadesinin ardından tutuklandı. Şüphelinin Fatih Özer'in Arnavutluk'a gitmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor.

ARDA'DAN ACI HABER

İstanbul Kartal'da 16 yaşındaki Arda Yurtseven, 3 gün önce kayboldu. Aydos Ormanı'nda bir ağaca asılı halde ölü bulundu. Evlatlarından iyi bir haber bekleyen aile, şoke oldu...