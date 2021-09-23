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    İstanbul'da 6 aylık hamile eşini öldürüp kaçtı indirim istedi (Yaşam haberleri)

    İstanbul'da 2017 yılında 6 aylık hamile eşi Sultan Eren'i başına sıktığı tek kurşunla öldürdükten sonra "Biz üç haftalık tatile çıkıyoruz, telefonlarımız kapalı olacak bizi aramayın" yazısını evin kapısına asarak kaçan kocaya verilen müebbet hapis cezası sanık avukatı tarafından indirim talebiyle Yargıtay'a taşındı.

    ’Vicdan’ şerhi

    İstanbul'da 2017 yılında 6 aylık hamile eşi Sultan Eren'i başına sıktığı tek kurşunla öldürdükten sonra "Biz üç haftalık tatile çıkıyoruz, telefonlarımız kapalı olacak bizi aramayın" yazısını evin kapısına asarak kaçan kocaya verilen müebbet hapis cezası sanık avukatı tarafından indirim talebiyle Yargıtay'a taşındı. Sanık tarafından kadının ölmeden önce söylediği iddia edilen "bebek senden değil etek giy de çık" sözlerinin haksız tahrik indirim nedeni olduğunu belirtilen Yargıtay Ceza Dairesi müebbet hapis cezasını bozdu. Ancak üyelerden birisi karara karşı oy kullanarak vicdanların sesi olacak şerh düştü. Halit Turhan.

    KAZANMAK İÇİN SAÇMALADIM
    Kırıkkale'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren S.A., sınav görevlisinin hareketlerinden şüphelenmesiyle yakalandı. Görevli, S.A.'dan maskesini çıkarmasını istedi. Maskenin içinde kamera olduğunu gören görevli, durumu polise bildirdi. Taşınabilir Wi-Fi cihazı ve alıcı cihazı ele geçirirken, kulağının içine de 'Casus Kulaklık' yerleştirdiğini tespit edilen S.A., "Daha önce 6 sınavda başarısız oldum Bu nedenle H.K.'den 9 bin TL karşılığında bu teknolojik destek aldım. Evet saçmaladım" dedi.

    DOLAPTAKİ REHİNELER
    İstanbul'da Pakistan uyruklu iki fidyeci; dolgun ücretlerle iş bulma vaadiyle İstanbul'a getirdikleri hemşehrilerini kaçırdı ve bir adreste alıkoyarak ailelerinden fidye istedi. İki fidyeci operasyonla yakalandı. Adresten tam 14 rehine kurtarıldı. Rehineler adresteki dolaplardan çıktı. Emir SOMER.

        TRAKTÖRLE DRİFT FACİAYLA BİTTİ
        Düzce'de Uğur Geyin (18),         otomobil yarışları pistinde traktörle drift attı. Devrilen traktörün altında kaldı. Feci şekilde hayatını kaybetti. Arkadaşı Mustafa Türedi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        64.5 MİLYON DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 64 milyon 564 bin 708 lira devretti. 5 bilenler 181 bin 927'şer, 4 bilenler bin 582'şer, 3 bilenler 104'er, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        965 BİN LİRA DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 965 bin 659 lira devretti. 5 bilenler 17 bin 306'şar, 4+1 bilenler 629'ar, 4 bilenler 44'er, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 bilenler 4'er, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

            SALLY'E NE OLDU
            Eskişehir'de yaşayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood, 20 gün önce kayıplara karıştı. 20 yaşındaki genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı. Özel ekip tam 10 bin saatlik görüntü incelemesi yaptı. Sally'nin en son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mohammed dün Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. İfadesinde "Sally arkadaşına gitti. Ben öldürmedim" dediği ortaya çıktı! Polis, Sally'nin öldürülmüş olması ihtimaline karşı kanalizasyon, metruk binalarda arama yapıyor.

            BEKLE BİZİ NOBEL
            Covid-19 aşısını bulan Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin'e önceki gün Tıp dünyasının en önemli ödülü olan "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülü" verildi. Başarılı çiftin bu ödülle, Nobel ödülüne bir adım daha yaklaştığı belirtildi. Çünkü şu ana kadar bu ödülü kazanan 128 bilim insanından 25'i Nobel ödülünü almıştı.

            ELİNİZE SAĞLIK
            Gelişen teknolojiyle birlikte, sağlık alanında pek çok yenilik gerçekleşti. Houston Üniversitesi'nin araştırması dikkat çekti. Bilim insanları 2030'lu yıllarda sağlık sistemlerinin tamamen teknolojiye dayanacağı belirtildi. Gelecekte, damarlarda dolaşan nano-robotlar sayesinde kişinin sağlık durumunun dakika dakika izleneceğine dikkat çekildi. Bu sayede, kişinin tüm bilgileri akıllı telefonlar aracılığıyla doktorlarla paylaşılacak. Kişinin sağlık durumunun kötüye gitmesi halinde, anında müdahale edilecek.

                KİLİT İSİM YAKALANDI
                Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Fatih Faruk Özer, 391 bin kişiyi dolandırdı! Nisan ayında 2 milyar lirayla Arnavutluk'a kaçtı. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma sürerken, dün heyecan verici bir gelişme yaşandı. firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi belirlenen Arnavutluk vatandaşı E.H., Tiran'da yakalandı. İfadesinin ardından tutuklandı. Şüphelinin Fatih Özer'in Arnavutluk'a gitmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor.

                ARDA'DAN ACI HABER
                İstanbul Kartal'da 16 yaşındaki Arda Yurtseven, 3 gün önce kayboldu. Aydos Ormanı'nda bir ağaca asılı halde ölü bulundu. Evlatlarından iyi bir haber bekleyen aile, şoke oldu...
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                Haberler Yaşam İstanbul'da 6 aylık hamile eşini öldürüp kaçtı indirim istedi (Yaşam haberleri)
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