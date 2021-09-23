İstanbul'da 6 aylık hamile eşini öldürüp kaçtı indirim istedi (Yaşam haberleri)

İstanbul'da 2017 yılında 6 aylık hamile eşi Sultan Eren'i başına sıktığı tek kurşunla öldürdükten sonra "Biz üç haftalık tatile çıkıyoruz, telefonlarımız kapalı olacak bizi aramayın" yazısını evin kapısına asarak kaçan kocaya verilen müebbet hapis cezası sanık avukatı tarafından indirim talebiyle Yargıtay'a taşındı. Sanık tarafından kadının ölmeden önce söylediği iddia edilen "bebek senden değil etek giy de çık" sözlerinin haksız tahrik indirim nedeni olduğunu belirtilen Yargıtay Ceza Dairesi müebbet hapis cezasını bozdu. Ancak üyelerden birisi karara karşı oy kullanarak vicdanların sesi olacak şerh düştü. Halit Turhan.
KAZANMAK İÇİN SAÇMALADIM
Kırıkkale'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren S.A., sınav görevlisinin hareketlerinden şüphelenmesiyle yakalandı. Görevli, S.A.'dan maskesini çıkarmasını istedi. Maskenin içinde kamera olduğunu gören görevli, durumu polise bildirdi. Taşınabilir Wi-Fi cihazı ve alıcı cihazı ele geçirirken, kulağının içine de 'Casus Kulaklık' yerleştirdiğini tespit edilen S.A., "Daha önce 6 sınavda başarısız oldum Bu nedenle H.K.'den 9 bin TL karşılığında bu teknolojik destek aldım. Evet saçmaladım" dedi.
DOLAPTAKİ REHİNELER
İstanbul'da Pakistan uyruklu iki fidyeci; dolgun ücretlerle iş bulma vaadiyle İstanbul'a getirdikleri hemşehrilerini kaçırdı ve bir adreste alıkoyarak ailelerinden fidye istedi. İki fidyeci operasyonla yakalandı. Adresten tam 14 rehine kurtarıldı. Rehineler adresteki dolaplardan çıktı. Emir SOMER.