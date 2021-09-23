Hatay'da hukuk fakültesini kazanan 19 yaşındaki Merve kalbine yenildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan, hayali olan hukuk fakültesini kazanan 19 yaşındaki Sıdıka Merve Canlı, kayıt yaptırmak için İzmir'e gitmeyi planlarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Genç kız, dün akşam bir düğüne katıldıktan sonra eve döndü. Sabah ise kalkmayınca odasına giren kardeşi tarafından uyandırılmak istendi. Ancak tepki vermeyince eve sağlık ekipleri çağrıldı. Eve gelen sağlık ekipleri, Sıdıka Merve'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Merve'nin ailesi, acı haber sonrasında sinir krizi geçirdi.