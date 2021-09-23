Cinayetin esrarı çözülecek

Türkiye, Ümitcan Uygun'u iki cinayetle tanıdı. Ankara'da iki genç kadının 1 yıl arayla yaşanan şüpheli ölümünde yanlarında bir tek o vardı! Aleyna Çakır, geçtiğimiz yıl haziran ayında evinde bornoz askısıyla canına kıydı. Tırnaklarında, sevgilisi Ümitcan Uygun'un DNA'sı çıktı. Olayın cinayet olabileceği açıklandı. Ancak Uygun, Adli Tıp raporuna rağmen hiç sorgulanmadı! Uyuşturucudan tutuklandıktan 7 ay sonra serbest kalan Uygun'un adı bu kez yeni sevgilisi Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne karıştı!

5 Ağustos'ta Ankara'daki evinde cansız bedeni bulunan Hankulu'nun sevgilisi Ümitcan Uygun, tutuklandı. Olay gecesi evde olan Furkan G. ile Dilan C. ise serbest kaldı. Soruşturma devam ederken şüphelilerin kan örnekleriyle ilgili inceleme tamamlandı. Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.'nin kanında uyuşturucu çıktı. Savcılık Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yolladı.

TEHDİDİ AFFETMEDİ

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü, Müge Anlı ve Tatlı Sert programında ele alındı. Ümitcan Uygun'u panik sardı! Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya tehditler yağdırdı. Anlı'nın şikayeti üzerine hakkında dava açıldı. 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezası aldı. ATAKAN IRMAK.