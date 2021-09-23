Adana'da katil koca, çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

Burhan Dursun (39), önceki gün evde eşi Tuğba Dursun'la (35) tartışmaya başladı. Daha sonra mutfaktan aldığı bıçağı çocuklarının gözleri önünde eşine sapladı. 3 çocuk annesi Tuğba Dursun kanlar içinde yere yığılırken, Burhan Dursun, çocuklarını alıp evden kaçtı.

Ekipler, Tuğba Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan Dursun ise çocuklarını Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşayan ablasına bıraktıktan sonra polis ekiplerince yakalandı.

Tuğba Dursun'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Dursun çiftinin 13 yaşındaki diğer çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu belirtildi.

Kızının 14 yıldır şiddet gördüğünü söyleyen anne Rukiye Çermikli, "Böyle yaşayanlara, elini kolunu sallayıp gezenlere, böyle damatlara lanet ediyorum. Kızımı kurtaramadım. Yavrumu katilin ellerine bıraktım" diyerek isyan etti.