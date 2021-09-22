Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Murat Kalkan, telefonlara gelen icra mesajları konusunda vatandaşları uyardı.
Av. Murat Kalkan, son haftalarda tüketicilerin cep telefonlarına "2019 yılında firmamızdan sipariş etmiş olduğunuz ürünü teslim almadığınız anlaşılmış olup bugün içerisinde 93,00 TL ödeme yapmazsanız icra işlemi başlatılacak" benzeri kısa mesajlar geldiğini ve bu konudaki şikayetlerin oldukça fazla olduğunu aktardı.
Gelen kısa mesajlarda; bazen ödeme rakamları veya yılları hakkında değişkenlik olduğu görüldüğünün, dahası bir kaç gün sonra farklı gelen mesajlarda ise icra masaralarının artığı yönündeki mesajların tüketicileri tedirgin ettiğini ifade eden Kalkan, tüketicilerin bu tür mesajları dikkate almamalarını tavsiye etti. Av. Kalkan, "Tüketicilerimizin borçlarının icra aşamasında kanunlarımızın ön gördüğü kriterler vardır, bunların başında icra takibinin başlatılması için tüketiciye yazılı tebligat yapılması, bu tebligat içeriğinde ise borcun miktarı ve konusu ile ilgili bilginin bulunması gerekir" dedi.