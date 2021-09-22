



İSPAT YÜKÜ SATICIYA AİTTİR

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanunun mesafeler sözleşmeleri maddesi ve ilgili yönetmeliğinde; "Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir" dendiğini ifade eden Av. Murat Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesafeli satış sözleşmeleri yönetmeliğinde satış öncesi ön bilgilendirme yapılması gerektiği belirtilmektedir. Aynı kanunda; 'Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, satıcı veya sağlayıcı tarafından ön bilgilendirilme yapmak zorunda ön bildirmede malın veya hizmetin temel nitelikleri ve satıcı veya sağlayıcıya ait genel bilgilerin olması gerekmektedir. İlgili yönetmelikte; 'Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir' denmektedir. Tüketicilerin her alışverişinde olduğu gibi kendilerine gelen mesajlar hakkında da dikkatli olmalarını diliyoruz."

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