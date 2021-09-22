Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.09.2021 14:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.09.2021 15:49
    ABONE OL

    Düğün fotoğrafı çekerken 30 metrelik kanyona düştü

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Tazı Kanyonu'na, gelin ve damadın düğün fotoğrafını çekmeye giden E.İ.A. (23), dengesini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan düştü. Yaralanan E.İ.A., ambulans helikopterle alınarak, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürüldü.

    DHA
    Gelin-damat çekiminde feci kaza

    Yerli ve yabancı turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği Tazı Kanyonu, son dönemde çiftlerin de düğün fotoğrafı çektirmek için uğrak yeri haline geldi. Gelin ev damadın düğün fotoğrafını çekmek için Tazı Kanyonu'na gelen E.İ.A., anlık dikkatsizlikle 30 metrelik yükseklikten uçuruma düştü.

    İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. E.İ.A., çevredekiler ile jandarma ve itfaiye görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.

    Gelin-damat çekiminde feci kaza

    Hafif yaralanan E.İ.A., ambulans helikopterle alınıp, AÜ Hastanesi'ne götürüldü. E.İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
    Haberler Yaşam Düğün fotoğrafı çekerken 30 metrelik kanyona düştü
        SON DAKİKA