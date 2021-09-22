Düğün fotoğrafı çekerken 30 metrelik kanyona düştü

Yerli ve yabancı turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği Tazı Kanyonu, son dönemde çiftlerin de düğün fotoğrafı çektirmek için uğrak yeri haline geldi. Gelin ev damadın düğün fotoğrafını çekmek için Tazı Kanyonu'na gelen E.İ.A., anlık dikkatsizlikle 30 metrelik yükseklikten uçuruma düştü.